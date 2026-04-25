Тревожная находка в Каспийском море: обнаружены десятки мертвых тюленей
Как пишет 25 апреля 2026 года издание Lada.kz, инициатива по проведению мониторинга ситуации с гибелью тюленей на острове Кулалы в Мангистауской области исходила от волонтера и экоактивиста Данияра Акимжанова.
По его словам, в обследовании приняли участие представители уполномоченных органов, а также специалисты Института гидробиологии и экологии. В течение нескольких часов участники пешком исследовали прибрежную зону острова протяженностью в несколько километров.
В результате было обнаружено 37 туш тюленей. У семи особей специалисты взяли необходимые пробы для дальнейших исследований.
Для проведения мониторинга были задействованы два малых судна и скоростной катер береговой охраны Пограничной службы КНБ по Мангистауской области.
Ранее обнаружили туши пяти погибших лебедей. Установить точную причину гибели птиц не удалось.