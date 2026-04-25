Общество

Тревожная находка в Каспийском море: обнаружены десятки мертвых тюленей

Несколько десятков туш тюленей нашли у берегов Каспия в Мангистау. Фото: pixabay
Несколько десятков туш тюленей нашли у берегов Каспия в Мангистау. Погибших млекопитающих обнаружили в ходе мониторинга на острове Кулалы в Каспийском море, передает Zakon.kz.

Как пишет 25 апреля 2026 года издание Lada.kz, инициатива по проведению мониторинга ситуации с гибелью тюленей на острове Кулалы в Мангистауской области исходила от волонтера и экоактивиста Данияра Акимжанова.

По его словам, в обследовании приняли участие представители уполномоченных органов, а также специалисты Института гидробиологии и экологии. В течение нескольких часов участники пешком исследовали прибрежную зону острова протяженностью в несколько километров.

В результате было обнаружено 37 туш тюленей. У семи особей специалисты взяли необходимые пробы для дальнейших исследований.

Для проведения мониторинга были задействованы два малых судна и скоростной катер береговой охраны Пограничной службы КНБ по Мангистауской области.

Ранее обнаружили туши пяти погибших лебедей. Установить точную причину гибели птиц не удалось.

Канат Болысбек
