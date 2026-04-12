Таинственная гибель лебедей на Каспии – эксперты разводят руками

В Мангистау специалисты Жайык-Каспийской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов прокомментировали результаты проверки побережья на наличие мертвых лебедей, передает Zakon.kz.

Как пишет 12 апреля 2026 года издание Lada.kz, речь идет о лебедях, обнаруженных жителем Каракиянского района.

"Было обнаружено пять туш погибших лебедей. Тушки находятся в состоянии сильного разложения, частично повреждены хищниками, в связи с чем отбор проб не представляется возможным", – сообщили в инспекции.

В ведомстве отметили, что установить точную причину гибели птиц в данном случае не удастся из-за их состояния.

Ранее рыбак из поселка Курык рассказал о том, что несколько дней подряд натыкался на туши мертвых птиц и предположил, что гибель лебедей может быть связана с нарушением экологического законодательства судами, входящими в порт. По его словам, в прошлом году он замечал массовый мор рыб.

Похожий инцидент произошел и в марте этого года. Тогда на побережье Каспия было обнаружено множество мертвых лебедей.