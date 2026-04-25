Общество

В Жамбылской области прошел Международный фестиваль "Қызғалдақ мұра"

Фото: акимат Жамбылской области, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2026 19:29
В предгорьях древнего Каратау по инициативе акимата Жамбылской области состоялся Международный фестиваль "Қызғалдақ мұра". Масштабное мероприятие прошло вблизи села Есейхан Таласского района и в этом году было организовано уже второй раз на высоком уровне.

Фестиваль, направленный на популяризацию национальных ценностей и развитие туристического потенциала региона, собрал около трех тысяч участников. В нем также приняли участие 38 иностранных гостей из Нидерландов, Китая, Турции, Сингапура, США, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, Финляндии, Швейцарии и Чехии.

На открытой площадке было установлено более 20 белоснежных юрт, развернута насыщенная программа культурно-массовых и спортивных мероприятий. Фестиваль открылся театрализованной постановкой "История происхождения тюльпана". На концертной площадке выступили звезды эстрады Токтар Сериков, Бейбит Сейдуалиева и Серик Ибрагимов, а также артисты Жамбылской областной филармонии имени К. Азербаева.

Фото: акимат Жамбылской области

В рамках фестиваля при поддержке партии "Ауыл" состоялись соревнования по восьми видам национального спорта с общим призовым фондом 5 миллионов тенге. Среди них – аударыспак, казахская борьба, поднятие барана, армрестлинг, традиционная стрельба из лука, перетягивание каната и асык ату.

Фото: акимат Жамбылской области

Особым украшением фестиваля стал конкурс "Үздік бие сауыншы" ("Лучшая доярка кобылиц"), направленный на возрождение традиции "Қымызмұрындық". Призовой фонд конкурса составил 1 миллион тенге, при этом каждому участнику была вручена поощрительная премия в размере 50 тысяч тенге.

На церемонии закрытия аким Жамбылской области Ербол Карашукеев подчеркнул значимость фестиваля.

"Международный туристический фестиваль "Қызғалдақ мұра" проводится во второй раз в этом сакральном месте, где гармонично переплетаются природа и культура. Это яркое отражение нашего вечного наследия. Поля тюльпанов – не только природная красота, но и живая летопись степной цивилизации, символ национального духа. Через такие инициативы мы передаем будущим поколениям наши ценности", – отметил глава региона.

Фото: акимат Жамбылской области

Одним из ярких событий стало торжественное вручение сертификата на 40 тысяч луковиц тюльпанов, доставленных в Жамбылскую область из Нидерландов. Зарубежный гость поделился впечатлениями о фестивале и рассказал об истории голландских тюльпанов.

Фото: акимат Жамбылской области

Отдельно стоит отметить высокий уровень организации мероприятия. Несмотря на большое количество посетителей, удалось избежать скоплений и суеты. Был организован специальный транспортный маршрут от областного центра до места проведения фестиваля: задействованы 30 автобусов и 45 внедорожников. Вопросы безопасности также находились под контролем – на территории дежурили 40 патрульных автомобилей, 4 пожарные машины и 4 бригады скорой помощи. Кроме того, установлено 30 санитарно-экологических пунктов.

Фото: акимат Жамбылской области

По данным специалистов, в мире зарегистрировано 34 вида тюльпанов, из которых 11 произрастают в Жамбылской области. За незаконный сбор, повреждение или уничтожение редких видов, занесенных в Красную книгу, предусмотрен штраф до 12,9 миллиона тенге либо иные меры уголовной ответственности.

Канат Болысбек
