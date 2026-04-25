Триатлон-парк стал центром большой экологической акции: тысячи жителей посадили 12 тыс. деревьев

Костанайская область в формате телемоста присоединилась к масштабной республиканской экологической акции с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева, проводимой в рамках реализации инициативы "Таза Қазақстан".

В ходе телемоста президент отметил стратегическую значимость проекта, подчеркнув, что инициатива направлена не только на благоустройство территорий, но и на формирование у граждан бережного и ответственного отношения к природе. По его словам, посадка деревьев – это вклад в здоровье нации и будущее страны.

Центральной площадкой масштабной экологической акции в Костанайской области стал Триатлон-парк города Костаная. Здесь вместе с волонтерами, молодежью и жителями региона участие приняли работники крупных предприятий, в том числе KIA Qazaqstan, а также представители автомобильной промышленности области, предприятия легкой промышленности, сельхозтоваропроизводители и другие. К акции присоединился и аким Костанайской области Кумар Аксакалов. В мероприятии также принял участие генеральный директор KIA Qazaqstan Ким Де Ки.

"По поручению президента мы в регионе не просто проводим разовые акции, а выстраиваем системную работу. "Таза Қазақстан" – это про конкретные результаты: чистые улицы, новые зеленые зоны, благоустроенные дворы. Наша задача – чтобы жители области видели эти изменения каждый день и сами становились частью этой работы", – отметил глава региона.

Фото: Бердиболат Коркембаев

Всего в этот день по области было высажено порядка 12 тысяч деревьев. Жители региона также отмечают позитивные изменения.

"С каждым годом город становится чище и зеленее. Видно, что работа ведется системно: появляются новые деревья, благоустраиваются дворы и общественные пространства. Хочется, чтобы и сами жители поддерживали этот порядок", – поделилась жительница Костаная Дана Токжанова.

Отдельно в регионе подчеркнули, что дальнейший уход за зелеными насаждениями является важной частью экологической работы. Только системный подход и регулярное сопровождение высаженных деревьев позволят обеспечить устойчивый результат.

В целом за 2024-2025 годы в регионе достигнуты значительные результаты. На экологические и благоустроительные мероприятия направлено 40,3 млрд тенге. За этот период благоустроено более 400 общественных пространств, установлено свыше 250 детских и спортивных площадок, ликвидировано около 600 несанкционированных свалок и снесено более 1250 аварийных объектов. Высажено порядка 277 тысяч деревьев, очищено 1,3 тысячи гектаров территорий и вывезено около 50 тысяч тонн мусора.

В санитарных мероприятиях приняли участие более 105 тысяч человек и около 1,9 тысячи предприятий, что свидетельствует о высокой вовлеченности общества в экологическую повестку.

Активное развитие общественных пространств продолжается: уже создано 80 объектов, при этом в 2026 году планируется реализация еще 25 проектов. За последние три года в Костанайской области создано 94 парка и сквера, что значительно расширило сеть зон отдыха.

Параллельно проведен ремонт кровли и фасадов 180 многоквартирных жилых домов. В планах – высадка еще 77 тысяч саженцев, ремонт кровли и фасадов 63 жилых домов, установка 31 детской и спортивной площадки, а также продолжение работы по сносу ветхого жилья.

Реализация инициативы "Таза Қазақстан" в Костанайской области остается одним из ключевых факторов развития региона, формируя современную городскую среду, повышая качество жизни населения и укрепляя экологическую культуру общества.