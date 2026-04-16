В Семее на грани закрытия последний парк аттракционов – фоторепортаж

Акимат Семея расторгает договор с арендатором детского парка, который содержал его больше 20 лет. Власти оценивают качество аттракционов как низкое и считают, что частник вкладывает недостаточно средств. В ситуации разбирался корреспондент Zakon.kz.

В былые годы в Семее работали три детские сезонные развлекательные площадки: парк "Буратино", что в левобережье, парк им. Гайдара в районе 343-го квартала и детский парк в самом центре города.

Их содержанием занималось специальное управление. Но с развалом Союза это ведомство упразднили. Два первых парка в 90-х годах пришли в запустение. Никто так и не смог поддерживать развлекательную инфраструктуру в рабочем состоянии. В итоге эти территории застроили, а деревья пустили под топор.

Сохранить удалось лишь детский парк в центре города. Но его ворота в 2026 году могут так и не открыться.

Фото: Zakon.kz/Альбина Халел

Детский парк построили и запустили в 1936 году. Это не просто место для катания на каруселях. Здесь когда-то был создан настоящий мир детства, зеленый остров, куда приходят и взрослые. Особенно красиво здесь бывает весной, когда одновременно зацветают сотни яблонь. Летом аромат цветов и душистых трав разносится по округе. Фонтаны, уютные закутки, спрятанные в листве, архитектурные формы, милые дорожки создают сказочную атмосферу.

Сейчас участок площадью 1,2 га находится в собственности акимата Семея, который больше 30 лет сдает его в аренду частникам, которые, в свою очередь, обеспечивают работу аттракционов, охрану территории и занимаются озеленением.

В начале 2000 годов администрирование парка передали предпринимателю Валерию Филиппову. Договор долгосрочной аренды был заключен между акиматом Семея и бизнесменом до 2051 года с целевым назначением "обслуживание детского парка".

Однако два года назад власти города решили расторгнуть договор аренды, о чем бизнесмен узнал из постановления предыдущего акима Нурбола Нурсагатова. Чуть позже, в сентябре 2025 года, городская администрация подала судебный иск на предпринимателя. В постановлении суда говорится о принудительном отчуждении земельного участка для государственных нужд.

"До 2023 года все было хорошо. Мы нормально работали. И вдруг меня уведомляют, что хотят расторгнуть договор. Хотя именно я восстановил этот парк в начале 2000-х годов, вложил сюда деньги, купил оборудование в Польше. В июне 2024 года мне отправили постановление акима Семея об изъятии парка для нужд государства. Ждали, что я отдам добровольно. И через год подали иск в суд", – вспоминает хронологию событий Валерий Филиппов.

На днях, выступая на заседании общественного совета, аким Семея Адлет Кожанбаев рассказал о причинах расторжения договора. По словам главы города, причина в ненадлежащем содержании развлекательной локации.

"Арендатор никаких инвестиций туда не вкладывает, ничего не делает, поэтому акимат поднял вопрос возврата и создания соответствующих условий для отдыха детей. Мы хотим, чтобы появилось современное пространство, соответствующее требованиям города со статусом областного центра с населением больше 300 тысяч человек. В конце апреля должны рассмотреть последние инстанции. Я думаю, мы будем делать соответствующий план развития, находить инвестора и приводить в порядок", – поделился планами акимата глава областного центра.

Не повторит ли это развлекательное место судьбу аквапарка Семея? В 2023 году управляющий парком водных развлечений отказался продлевать договор аренды из-за кабальных условий, которые ему выставил городской акимат. В результате аквапарк, который сейчас стоит на балансе городского отдела ЖКХ, закрыли... в поисках инвестора.

Что касается детского парка, то судебный процесс почти завершен. Суд удовлетворил иск акимата и отказал предпринимателю в дальнейшем управлении парком. Еще один вопрос, который необходимо решить, – финансовый. Предприниматель намерен вернуть вложенные в инфраструктуру средства, в противном случае он грозится демонтировать все аттракционы.



По словам предпринимателя, летние аттракционы, особенно в регионах с холодным климатом, – это бизнес, который зависит от погоды. Поэтому, как говорится, год на год не приходится. В жаркие, дождливые и холодные дни поток посетителей в детском парке заметно снижается, что влияет на выручку.



Поэтому инвестировать большие суммы в такой вид отдыха довольно сложно, считает Филиппов. Как и добавлять новые виды аттракционов, так как для этого придется спилить деревья и сократить зоны безопасности.

Ко всему этому конкуренцию детскому парку составляют те люди, которые выставляют свой колесный инвентарь на набережной и в других общественных местах отдыха.

"Они, конечно, дешевле, но надо учитывать, что они не проходят медкомиссию, не платят за электричество, не платят налоги, не решают вопросы с СЭС. А у нас только три дворника в сезон каждый день выходят в парк. Я ежегодно принимаю на работу 40 сотрудников, плюс охрана целый год. У меня в штате есть электрики и механики. Зимой они готовят аттракционы к запуску. Это не такой легкий бизнес, как кажется", – добавил предприниматель.

А что думают сами семейчане, ради которых и работают подобные парки? Выяснилось, большинство посетителей ждут изменений в парке, но не готовы расставаться с его особой атмосферой.

"Здесь мало что поменялось за последние годы. Есть и советские карусели, и современные. Но в целом, я считаю, что пора переводить аттракционы и сервис на новый уровень. Здесь не хватает кафе или летника, где можно было бы недорого поесть. А в целом это одно из наших любимых мест, здесь уютно, зелено, прохладно, здесь живет много воспоминаний", – озвучила пожелания семейчанка Альмира Камбарова.

Горожанин Ильяс Курмангалиев считает, что для создания современного пространства для детей необходимо привлечь грантовое финансирование или наладить партнерство с зарубежными организациями, которые могли бы поддержать проект.

"В Семее должен быть свой парк. Пусть там будут все основные развлечения, центр всех аттракционов, прокат машинок. А набережная останется для созерцания", – считает Гузаль Камиль.

Своим мнением поделилась Татьяна Матвеева. Она отметила минусы развлекательного комплекса.

"Там приятно проводить время с семьей: много зелени, прохладно в жару, и, конечно, это наши воспоминания из детства. Из минусов – старые карусели и одна касса на все аттракционы. Из-за этого приходится разрываться между детьми, оплатой и очередью". Татьяна Матвеева

На этот счет у бизнесмена свое мнение. В парке действительно действуют аттракционы советского периода – "Ромашка" и "Колокольчик".

"Да, я не скрываю, что они есть и работают. Но от них остался только прежний каркас, вся "внутрянка", все болты давно заменены. При этом они остаются удобными в использовании и безопасными. То, что пришло в негодность, мы заменили. Какой мне смысл выбрасывать то, что еще будет работать безболезненно и без аварийности? Тем более они ежегодно проходят освидетельствование. За годы моего управления в парке не было ни одного ЧП, связанного с травмированием посетителей". Валерий Филиппов

Найдется ли в итоге новый инвестор, который обеспечит безопасность детей и качественный современный досуг, как того требует акимат? Если да, то ему нужно поторопиться. Поскольку сезон открывается уже 1 мая. Если нет, то впервые за долгое время дети Семея могут остаться без привычных развлечений.

Между тем около трети детских парков Казахстана находятся в государственной собственности, остальные – в частной. В разрезе регионов наибольшее число парков отдыха и развлечений расположено в Туркестанской области, Астане и Алматы.

Сейчас судьба детского парка фактически решена, но его будущее пока остается неопределенным. Станет ли он современным пространством для отдыха или повторит историю других утраченных городских локаций, покажет время. Пока же у жителей Семея остается лишь ожидание и надежда, что этот остров детства не исчезнет окончательно.