Правила для КСК обновили в Алматы: некоторых председателей ожидает переезд

В Алматы ужесточают требования к кооперативам собственников квартир, сообщает Zakon.kz.

Теперь председатель КСК должен жить в одном из тех домов, которыми управляет. Кроме того, кооперативы должны пройти перерегистрацию до конца июня, передает "КТК".

Сделано это для того, чтобы председатель был вовлечен в проблемы жильцов и нес за них личную ответственность.

"Сейчас в Алматы работают 820 КСК. Теперь всем необходимо подтвердить свою деятельность и повторно пройти регистрацию. В противном случае их могут аннулировать через суд", – говорится в репортаже.

Также изменился и сам принцип управления домами.

КСК больше не считаются органами управления и переходят в статус обслуживающих организаций. Решения теперь принимают сами жильцы напрямую или через ОСИ.

К слову, голосовать по вопросам управления можно не только на собраниях, но и онлайн – через специальные приложения. Это позволяет участвовать даже тем собственникам, которые не смогли прийти или находятся в другом городе.

"Председатели КСК теперь должны быть собственниками квартир, где регистрируется КСК. То есть если, например, возьмем два-три дома, из каждого дома жители делегируют жителей для включения в совет КСК. И среди делегированных жителей получается инициативная группа, они проводят собрание, выбирают председателя КСК и утверждают тариф для КСК", – рассказал о нововведениях заместитель руководителя Управления коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции города Алматы Жандос Кайырханов.

