Как будут работать КСК после 15 сентября – памятка от акимата Алматы

С 15 сентября 2025 года в силу вступают обновления в закон РК "О жилищных отношениях", в том числе новая статья 51-6, посвященная деятельности кооперативов собственников квартир (КСК). В акимате Алматы 26 августа напомнили основные новеллы новшеств, сообщает Zakon.kz.

Кроме закона, деятельность КСК будет регулироваться Типовым уставом. При прохождении процедуры перерегистрации, которую обязаны пройти все в течение года, предоставление в департаменты юстиции устава не требуется.

КСК регистрируется и осуществляет деятельность как некоммерческая организация.

Инициативная группа для создания КСК должна включать представителей собственников объектов кондоминиума, делегированных собранием.

Если в КСК планирует войти количество домов более двух, то представители должны быть утверждены собранием отдельно от каждого дома, с делегированием ему прав о представлении интересов собственников дома.

Обязательные функции КСК:

Формирует список всех собственников квартир, нежилых помещений, кладовок и парковок. Обеспечивает комфорт и безопасность проживания. Организует и проводит общие собрания. Заключает договоры на коммунальные услуги. Выполняет решения собрания и совета дома. Готовит и представляет собранию: Проект годовой сметы; Годовой и ежемесячные отчеты. Открывает и ведет текущий и сберегательный счета (в течение 15 дней). Следит за внесением всех видов взносов (в т.ч. на кладовки и парковки). По письменному запросу предоставляет: Выписки по счетам; Финансовую документацию; Отчеты и протоколы собраний – в бумажном и/или электронном формате. Контролирует качество коммунальных услуг. Обеспечивает подготовку к отопительному сезону, работу лифтов и систем безопасности (пожарка, дымоудаление и т.п.). Передает данные в электронные информационные системы ЖКХ.

Материал по теме Взносы за парковки и кладовки в многоквартирных домах: в Министерстве промышленности дали разъяснение

Все доходы КСК направляются исключительно на уставные цели. Распределение прибыли между участниками не допускается.

Подробно об изменениях в правилах для собственников квартир в управлении ОСИ и КСК мы писали здесь.