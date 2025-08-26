#АЭС в Казахстане
Общество

Как будут работать КСК после 15 сентября – памятка от акимата Алматы

Дом, жилье, квартира, дома, квартиры, недвижимость, аренда жилья, съемное жилье, продажа дома, продажа жилья, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2025 17:21 Фото: Zakon.kz
С 15 сентября 2025 года в силу вступают обновления в закон РК "О жилищных отношениях", в том числе новая статья 51-6, посвященная деятельности кооперативов собственников квартир (КСК). В акимате Алматы 26 августа напомнили основные новеллы новшеств, сообщает Zakon.kz.

Кроме закона, деятельность КСК будет регулироваться Типовым уставом. При прохождении процедуры перерегистрации, которую обязаны пройти все в течение года, предоставление в департаменты юстиции устава не требуется.

  • КСК регистрируется и осуществляет деятельность как некоммерческая организация.
  • Инициативная группа для создания КСК должна включать представителей собственников объектов кондоминиума, делегированных собранием.
  • Если в КСК планирует войти количество домов более двух, то представители должны быть утверждены собранием отдельно от каждого дома, с делегированием ему прав о представлении интересов собственников дома.

Обязательные функции КСК:

  1. Формирует список всех собственников квартир, нежилых помещений, кладовок и парковок.
  2. Обеспечивает комфорт и безопасность проживания.
  3. Организует и проводит общие собрания.
  4. Заключает договоры на коммунальные услуги.
  5. Выполняет решения собрания и совета дома.
  6. Готовит и представляет собранию:
  7. Проект годовой сметы;
  8. Годовой и ежемесячные отчеты.
  9. Открывает и ведет текущий и сберегательный счета (в течение 15 дней).
  10. Следит за внесением всех видов взносов (в т.ч. на кладовки и парковки).
  11. По письменному запросу предоставляет:
  12. Выписки по счетам;
  13. Финансовую документацию;
  14. Отчеты и протоколы собраний – в бумажном и/или электронном формате.
  15. Контролирует качество коммунальных услуг.
  16. Обеспечивает подготовку к отопительному сезону, работу лифтов и систем безопасности (пожарка, дымоудаление и т.п.).
  17. Передает данные в электронные информационные системы ЖКХ.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2025 17:21
Взносы за парковки и кладовки в многоквартирных домах: в Министерстве промышленности дали разъяснение

Все доходы КСК направляются исключительно на уставные цели. Распределение прибыли между участниками не допускается.

Подробно об изменениях в правилах для собственников квартир в управлении ОСИ и КСК мы писали здесь.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
