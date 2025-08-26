Как будут работать КСК после 15 сентября – памятка от акимата Алматы
Фото: Zakon.kz
С 15 сентября 2025 года в силу вступают обновления в закон РК "О жилищных отношениях", в том числе новая статья 51-6, посвященная деятельности кооперативов собственников квартир (КСК). В акимате Алматы 26 августа напомнили основные новеллы новшеств, сообщает Zakon.kz.
Кроме закона, деятельность КСК будет регулироваться Типовым уставом. При прохождении процедуры перерегистрации, которую обязаны пройти все в течение года, предоставление в департаменты юстиции устава не требуется.
- КСК регистрируется и осуществляет деятельность как некоммерческая организация.
- Инициативная группа для создания КСК должна включать представителей собственников объектов кондоминиума, делегированных собранием.
- Если в КСК планирует войти количество домов более двух, то представители должны быть утверждены собранием отдельно от каждого дома, с делегированием ему прав о представлении интересов собственников дома.
Обязательные функции КСК:
- Формирует список всех собственников квартир, нежилых помещений, кладовок и парковок.
- Обеспечивает комфорт и безопасность проживания.
- Организует и проводит общие собрания.
- Заключает договоры на коммунальные услуги.
- Выполняет решения собрания и совета дома.
- Готовит и представляет собранию:
- Проект годовой сметы;
- Годовой и ежемесячные отчеты.
- Открывает и ведет текущий и сберегательный счета (в течение 15 дней).
- Следит за внесением всех видов взносов (в т.ч. на кладовки и парковки).
- По письменному запросу предоставляет:
- Выписки по счетам;
- Финансовую документацию;
- Отчеты и протоколы собраний – в бумажном и/или электронном формате.
- Контролирует качество коммунальных услуг.
- Обеспечивает подготовку к отопительному сезону, работу лифтов и систем безопасности (пожарка, дымоудаление и т.п.).
- Передает данные в электронные информационные системы ЖКХ.
Материал по теме
Взносы за парковки и кладовки в многоквартирных домах: в Министерстве промышленности дали разъяснение
Все доходы КСК направляются исключительно на уставные цели. Распределение прибыли между участниками не допускается.
Подробно об изменениях в правилах для собственников квартир в управлении ОСИ и КСК мы писали здесь.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript