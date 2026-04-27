"Наконец-то!" и "Трата денег": в Казнете спорят из-за мойки тротуаров в Алматы

Сити-блогер Турар Рахимберлин обратил внимание алматинцев на приятное новшество – в городе начали мыть тротуары, сообщает Zakon.kz.

Об этом житель Алматы рассказал на своей странице Theads 26 апреля 2026 года.

"Впервые вижу, чтобы тротуары в Алматы мыли!" – написал Рахимберлин, приложив несколько снимком с места событий.

В пресс-службе городского акимата объяснили и уточнили, что тротуары моют специальными средствами, чтобы убрать пыль, налет и загрязнения после сезона.

Процесс очистки организован поэтапно: сначала тротуары обрабатывают водой с моющим раствором, затем загрязнения убирают вручную с помощью щеток, а на завершающем этапе поверхности промывают чистой водой.

Согласно информации специалистов, очистка идет на улицах и проспектах с самым высоким пешеходным потоком – в том числе на Абая, Райымбека, Назарбаева, а также на улицах Панфилова, Сатпаева, Гоголя и других.

Действия городских служб вызвали споры среди пользователей Казнета.

Показательное выступление.

Наконец-то. Брусчатки и плитки в городе очень много, и давно просится мыться.

Поливать химией это, конечно, оригинально. Спецтехника есть для этого.

Какие убирали, те и убирают! Других улиц нет! Где было грязно, так и останется!

Нам, астанчанам, такое и не снилось. Уделали, так уделали.

Это напрасная трата денег и сил. Сначала нужно решать проблему с источником грязи – это: неасфальтированные проселочные дороги, открытые участки земли, грязь со строительных площадок, которые разносятся колесами от машин и подошвами обуви.

Надо еще все фасады домов отреставрировать, сделать одинаковые балконы и законом запретить жителям делать свои. Тогда все будет нормально смотреться.

Выглядит как издевательство над уборщиками!

Что нужно еще сделать, чтобы угодить людям. Асфальт не моют – плохо, асфальт помыли – тоже плохо, фасады не реставрируют – плохо, фасады реставрируют – тоже плохо.

