Общество

"Наконец-то!" и "Трата денег": в Казнете спорят из-за мойки тротуаров в Алматы

щетки, асфальт, службы, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2026 14:39
Сити-блогер Турар Рахимберлин обратил внимание алматинцев на приятное новшество – в городе начали мыть тротуары, сообщает Zakon.kz.

Об этом житель Алматы рассказал на своей странице Theads 26 апреля 2026 года.

"Впервые вижу, чтобы тротуары в Алматы мыли!" – написал Рахимберлин, приложив несколько снимком с места событий.

В пресс-службе городского акимата объяснили и уточнили, что тротуары моют специальными средствами, чтобы убрать пыль, налет и загрязнения после сезона.

Процесс очистки организован поэтапно: сначала тротуары обрабатывают водой с моющим раствором, затем загрязнения убирают вручную с помощью щеток, а на завершающем этапе поверхности промывают чистой водой.

Согласно информации специалистов, очистка идет на улицах и проспектах с самым высоким пешеходным потоком – в том числе на Абая, Райымбека, Назарбаева, а также на улицах Панфилова, Сатпаева, Гоголя и других.

Действия городских служб вызвали споры среди пользователей Казнета.

  • Показательное выступление.
  • Наконец-то. Брусчатки и плитки в городе очень много, и давно просится мыться.
  • Поливать химией это, конечно, оригинально. Спецтехника есть для этого.
  • Какие убирали, те и убирают! Других улиц нет! Где было грязно, так и останется!
  • Нам, астанчанам, такое и не снилось. Уделали, так уделали.
  • Это напрасная трата денег и сил. Сначала нужно решать проблему с источником грязи – это: неасфальтированные проселочные дороги, открытые участки земли, грязь со строительных площадок, которые разносятся колесами от машин и подошвами обуви.
  • Надо еще все фасады домов отреставрировать, сделать одинаковые балконы и законом запретить жителям делать свои. Тогда все будет нормально смотреться.
  • Выглядит как издевательство над уборщиками!
  • Что нужно еще сделать, чтобы угодить людям. Асфальт не моют – плохо, асфальт помыли – тоже плохо, фасады не реставрируют – плохо, фасады реставрируют – тоже плохо.

Несколько дней назад власти Алматы ответили на вопрос горожан: зачем в городе начали закрывать арыки. Об этом читайте тут.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
В Алматы придумали, как решить проблему с самокатами, хаотично брошенными на тротуарах
12:22, 11 сентября 2025
В Алматы придумали, как решить проблему с самокатами, хаотично брошенными на тротуарах
Чтобы спасти котенка, в Турции разобрали дорогу и тротуар
08:40, 23 июля 2024
Чтобы спасти котенка, в Турции разобрали дорогу и тротуар
Нашли секретный проезд: из-за пробок на аль-Фараби в Алматы водители ездят по тротуару
10:42, 18 июля 2023
Нашли секретный проезд: из-за пробок на аль-Фараби в Алматы водители ездят по тротуару
Последние
Популярные
Читайте также
Звёздный одноклубник Алипа отреагировал на информацию о возможном уходе из "Зенита"
19:32, Сегодня
Звёздный одноклубник Алипа отреагировал на информацию о возможном уходе из "Зенита"
UFC впервые в истории проведёт турнир в Сербии
19:05, Сегодня
UFC впервые в истории проведёт турнир в Сербии
Камбэком завершился матч Арины Соболенко на турнире в Мадриде с участием Елены Рыбакиной
18:34, Сегодня
Камбэком завершился матч Арины Соболенко на турнире в Мадриде с участием Елены Рыбакиной
Синнер рассказал, как принял решение выступить на "Мастерсе" в Мадриде
18:15, Сегодня
Синнер рассказал, как принял решение выступить на "Мастерсе" в Мадриде
