Общество

Летний отдых детей обсудили в правительстве Казахстана

Летний отдых детей в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2026 07:05 Фото: Zakon.kz
27 апреля в правительстве под председательством заместителя премьер-министра – министра культуры и информации Аиды Балаевой прошло заседание республиканского штаба по организации летнего отдыха детей, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства просвещения, в текущем году мероприятиями отдыха планируется охватить 3,2 млн детей, что составляет 86,2% от общего числа школьников. В летний период отдых будет организован:

  • в 20 круглогодичных центрах;
  • в 179 сезонных центрах;
  • в 10 894 центрах при школах и внешкольных организациях.
"Качественная организация летнего отдыха детей является одной из приоритетных задач и требует скоординированной работы всех заинтересованных государственных органов и акиматов регионов", – подчеркнула Аида Балаева.

Фото: пресс-служба Министерства просвещения РК

Так, Министерством просвещения обновлен порядок лицензирования образовательно-оздоровительных центров.

"Выдача лицензий будет осуществляться через портал "Электронного правительства" сроком на пять лет, независимо от формы собственности организаций. До 1 мая текущего года планируется завершить принятие всех необходимых нормативных правовых актов", – говорится в сообщении Минпросвещения.

Особое внимание уделено обеспечению содержательной занятости детей в летний период. Планируется охватить 97% школьников полезными видами деятельности. В этих целях будут реализованы программы по творческому, спортивному, туристскому, интеллектуальному и трудовому направлениям.

А Министерством здравоохранения впервые разработаны методические рекомендации по лицензированию медицинской деятельности в лагерях, а также по организации медицинского обеспечения и оздоровления детей – для врачей и медицинских сестер летних оздоровительных лагерей.

Совместно с Казахской академией питания разрабатываются варианты перспективного меню для детских оздоровительных организаций в соответствии с требованиями нового Стандарта питания.

"Завершение данной работы запланировано до 10 мая текущего года", – рассказала на заседании глава Минздрава.

В ходе заседания Аида Балаева отметила, что летний отдых должен быть безопасным, качественным, познавательным и оздоровительным. При этом важно не превращать летний отдых в продолжение учебного процесса.

"Все воспитательные, экологические, культурные и образовательные мероприятия необходимо проводить в живой, игровой и доступной форме", – подчеркнула она.

Также заместитель премьер-министра отметила необходимость тесного взаимодействия региональных штабов с республиканским, поскольку безопасность детей является безусловным приоритетом. При этом координация должна охватывать как государственные, так и частные детские лагеря.

Наряду с этим МВД совместно с Министерством просвещения проведет проверку качественного состава сотрудников детских оздоровительных лагерей.

Кроме того, вице-премьер распорядилась интегрировать в летние программы элементы экологического проекта "Жасыл сабақтар", реализуемого по инициативе главы государства.

В Казахстане утвержден единый межведомственный алгоритм реагирования на случаи насилия, жестокого обращения и буллинга в отношении детей.

Фото Алия Абди
Алия Абди
