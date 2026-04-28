Общество

Подробности о ЕНТ-2026 рассказали в Миннауки

ЕНТ, тестирование, тесты, экзамены, выпускной класс, выпускники школы, национальный центр тестирования, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2026 07:50
Министерство науки и высшего образования объявило о завершении приема заявлений на основное ЕНТ-2026, сообщает Zakon.kz.

Тестирование начнется 10 мая и продолжится до 10 июля, передает пресс-служба министерства. Всем абитуриентам предоставлена возможность сдать основное ЕНТ два раза и участвовать в конкурсе грантов с наилучшим результатом.

Для участия в тестировании подали заявления около 240 тыс. абитуриентов, с учетом двух попыток принято более 446 тыс. заявлений. Наибольшее количество тестируемых, то есть 17,9%, выбрали комбинацию предметов "Математика-Физика", 14,5% – "Биология-Химия", 12,4% – "Творческий экзамен".

В 2026 году формат ЕНТ остается без изменений. Абитуриенты сдают три обязательных предмета и два профильных на выбор. Общее количество заданий не меняется и составляет 120. Из них 20 заданий приходятся на предмет "История Казахстана", по 10 заданий – на "Грамотность чтения" и "Математическую грамотность", а также по 40 заданий по каждому из двух профильных предметов. Максимальный возможный результат ЕНТ составляет 140 баллов.

На тестирование отводится четыре часа. Для участников с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в 40 минут.

"Во время экзамена в программе тестирования будут доступны калькулятор, периодическая система химических элементов и таблица растворимости солей. Дополнительно для удобства абитуриентов будут предоставлены бумажные версии таблиц", – говорится в сообщении ведомства.

На апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат тестируемого, подавшего на апелляцию, будет доступен в личном кабинете после принятия решения апелляционной комиссии. В личном кабинете поступающего отображается информация о сроках проведения заседания Республиканской апелляционной комиссии. Отзыв заявления на апелляцию осуществляется в личном кабинете до начала заседания Республиканской апелляционной комиссии. При отзыве заявления на апелляцию в течение одного рабочего дня в личном кабинете поступающего отображается сертификат.

Минимальные пороговые баллы для поступления остаются прежними. Пороговый балл поступления в национальные вузы – 65 баллов, в другие вузы – 50 баллов, по области образования "Педагогические науки" – 75 баллов, по области образования "Здравоохранение" – 70 баллов, по направлению подготовки "Право" – 75 баллов. При этом по "Истории Казахстана" и двум профильным предметам ЕНТ и (или) творческому экзамену необходимо набрать не менее 5 баллов, а по предметам "Грамотность чтения" и "Математическая грамотность" – не менее 3 баллов. Необходимо отметить, что вузы могут устанавливать свои пороговые баллы по группам образовательных программ.

"В целях обеспечения безопасности и предотвращения нарушений при входе на тестирование будут использоваться ручные и рамочные металлоискатели для исключения проноса запрещенных предметов, таких как телефоны, шпаргалки", – предупреждают участников ЕНТ.

В аудиториях тестирования будут применяться устройства подавления сигналов мобильной и радиоэлектронной связи в пределах допустимых магнитных волн, а также вестись видеонаблюдение. До 31 октября будет проводиться анализ видеозаписей.

"В случае выявления фактов использования запрещенных предметов или других нарушений правил результаты ЕНТ (также свидетельства о присуждении образовательного гранта при наличии) поступающего будут аннулированы", – подытожили в ведомстве.

27 апреля 2026 года министр науки и высшего образования Саясат Нурбек рассказал, для чего вводится новый тест для поступления в вузы.

Алия Абди
Алия Абди
