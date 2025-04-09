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События

Миннауки сделало важное заявление касательно ЕНТ

Студент, студенты, университет, университеты, вуз, вузы, абитуриент, абитуриенты, выпускник, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институт, институты, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 18:50 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство науки и высшего образования Казахстана 9 апреля сообщило, что срок приема заявлений на основное ЕНТ – с 12 по 25 апреля, в том числе с 12 по 18 апреля можно подать заявление один раз, с 19 по 25 апреля – один или два раза, передает Zakon.kz.

А само тестирование начнется 16 мая и продолжится до 5 июля. Всем абитуриентам предоставлена возможность сдать основное ЕНТ два раза и участвовать в конкурсе грантов с наилучшим результатом.

"Подать заявление на участие в ЕНТ можно на сайте Национального центра тестирования http://app.testcenter.kz или через приложение UTO.kz. Абитуриенты сами выбирают дату, время и пункт тестирования. При этом они могут выбрать лишь одну комбинацию профильных предметов на две попытки", – говорится в сообщении. 

Для подготовки абитуриентов к основному ЕНТ есть индивидуальный тематический анализ по каждому предмету. То есть, после каждого ЕНТ (январь, март) у выпускников есть возможность подтянуть слабые темы. Кроме того, после сдачи первой попытки у них также будет время улучшить свою подготовку ко второму тестированию. Еще одна возможность – доступ к пробному онлайн-тестированию.

А на сайте НЦТ в начале учебного года были опубликованы:

  • список учебников и план теста, по которым составлялись задания;
  • список 100 исторических дат по предметам "История Казахстана" и "Всемирная история"; список терминов по "Информатике";
  • список литературных произведений по "Казахской литературе" и "Русской литературе".

Количество предметов на ЕНТ остается прежним: три обязательных и два на выбор. Количество заданий – 120, в том числе 20 по "Истории Казахстана", 10 – по "Грамотности чтения", 10 – по "Математической грамотности" и по 40 – по двум профильным предметам. Максимальное количество баллов – 140.

Время тестирования – 4 часа (240 минут). Для детей с особыми образовательными потребностями предусмотрено дополнительное время – 40 минут.

В целях обеспечения академической честности каждый участник ЕНТ получит индивидуально сгенерированный тестовый вариант. Во время экзамена в программе тестирования будут доступны калькулятор, Периодическая система химических элементов и таблица растворимости солей. Дополнительно, для удобства абитуриентов, им будут предоставлены бумажные версии таблиц.

Подать апелляцию можно в течение 30 минут после окончания тестирования. Сертификат с результатами будет доступен в личном кабинете после рассмотрения апелляции.

Пороговые баллы для поступления остаются прежними: для направлений "Право" и "Педагогические науки" необходимо набрать не менее 75 баллов, для "Здравоохранения и социального обеспечения (медицина)" – не менее 70 баллов; для поступления в национальные вузы – не менее 65 баллов, в другие вузы – не менее 50 баллов.

В целях обеспечения безопасности и предотвращения нарушений при входе на тестирование будут использоваться ручные и рамочные металлоискатели для исключения проноса запрещенных предметов, таких как телефоны, шпаргалки и т.д.

В аудиториях тестирования будут применяться устройства подавления сигналов мобильной и радиоэлектронной связи в пределах допустимых магнитных волн, а также вестись видеонаблюдение.

После завершения ЕНТ-2025, до 31 октября, будет проводиться анализ видеозаписей. В случае выявления фактов использования запрещенных предметов или других нарушений правил результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы.

Ранее сообщалось, что правила проведения ЕНТ изменились в Казахстане

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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