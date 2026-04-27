Какие навыки будет учитывать новый тест для абитуриентов

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в кулуарах Мажилиса 27 апреля 2026 года рассказал, для чего вводится новый тест для поступления в вузы, передает корреспондент Zakon.kz.

Саясат Нурбек сообщил, что с 2027 года планируется внедрить наряду с ЕНТ альтернативный тест.

"В чем преимущество нового теста? В том, что он будет приниматься филиалами зарубежных университетов. Разрабатывается он при помощи ведущей компании ETS. Он называется AIT (Admission Insight Test. – Прим. ред). Соответственно, у него был стандарт качества совершенно другой. Фактически мы все последние наработки в сфере оценки личности, оценки знаний в этом тесте концентрируем. Очень интересный тест будет... Будут учитываться личные характеристики абитуриента – его ценности, его лидерские качества, его инициативность", – добавил он.

В перспективе ожидается, что новый тест "вытеснит ЕНТ". Горизонт планирования – 5 лет.

Изменится в 2027 году и формат сдачи ЕНТ. Если в этом году, как и в предыдущие годы, школьники будут сдавать тесты пять раз, причем два раза для поступления на грант, то со следующего года правила пересмотрят.

"В следующем году будут сдавать один раз основное ЕНТ. И параллельно можно будет сдать альтернативный тест. Анализ последних пяти лет показал, что пробные тесты – это и есть самая главная отдушина. Разница между первой и второй попыткой (на основном ЕНТ. – Прим. ред.) минимальная, и она добавленную стоимость не дает. А пробные мы оставили, чтобы попробовали и свои сильные и слабые стороны определили", – добавил глава Миннауки.

21 апреля Саясат Нурбек сообщил, что в этом году никаких изменений при сдаче ЕНТ не будет.