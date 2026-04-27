#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
460.8
541.21
6.13
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
460.8
541.21
6.13
Общество

Какие навыки будет учитывать новый тест для абитуриентов

Фото: Национальный центр тестирования
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в кулуарах Мажилиса 27 апреля 2026 года рассказал, для чего вводится новый тест для поступления в вузы, передает корреспондент Zakon.kz.

Саясат Нурбек сообщил, что с 2027 года планируется внедрить наряду с ЕНТ альтернативный тест.

"В чем преимущество нового теста? В том, что он будет приниматься филиалами зарубежных университетов. Разрабатывается он при помощи ведущей компании ETS. Он называется AIT (Admission Insight Test. – Прим. ред). Соответственно, у него был стандарт качества совершенно другой. Фактически мы все последние наработки в сфере оценки личности, оценки знаний в этом тесте концентрируем. Очень интересный тест будет... Будут учитываться личные характеристики абитуриента – его ценности, его лидерские качества, его инициативность", – добавил он.

В перспективе ожидается, что новый тест "вытеснит ЕНТ". Горизонт планирования – 5 лет.

Изменится в 2027 году и формат сдачи ЕНТ. Если в этом году, как и в предыдущие годы, школьники будут сдавать тесты пять раз, причем два раза для поступления на грант, то со следующего года правила пересмотрят.

"В следующем году будут сдавать один раз основное ЕНТ. И параллельно можно будет сдать альтернативный тест. Анализ последних пяти лет показал, что пробные тесты – это и есть самая главная отдушина. Разница между первой и второй попыткой (на основном ЕНТ. – Прим. ред.) минимальная, и она добавленную стоимость не дает. А пробные мы оставили, чтобы попробовали и свои сильные и слабые стороны определили", – добавил глава Миннауки.

21 апреля Саясат Нурбек сообщил, что в этом году никаких изменений при сдаче ЕНТ не будет.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: