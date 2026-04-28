ИИ-помощник появится у казахстанских ученых

Фото: pexels

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек 28 апреля 2026 года на заседании правительства рассказал о внедрении искусственного интеллекта в научную сферу, передает корреспондент Zakon.kz.

Он заверил, что процесс внедрения проходит довольно активно. "Уже сегодня разрабатываются решения для автоматизации ключевых процессов научной экспертизы. В частности, ИИ-система для проверки заявок позволяет исключить ручную обработку и существенно повысить скорость рассмотрения", – сказал Нурбек. В свою очередь, как отметил министр, "Цифровой помощник НЦГНТЭ" обучен на базе запросов более 85 тыс. пользователей и обеспечивает высокую точность консультаций. "Отдельное направление – создание ИИ-помощника для членов Национального научного совета, который позволит принимать решения на основе анализа научных проектов, публикаций и профайлов ученых", – анонсировал планы глава Миннауки. Ранее мы писали, что 100 тыс. казахстанских студентов обучаются ИИ-предпринимательству.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: