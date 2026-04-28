#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
460.8
541.21
6.13
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
460.8
541.21
6.13
Наука и технологии

ИИ-помощник появится у казахстанских ученых

Фото: pexels
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек 28 апреля 2026 года на заседании правительства рассказал о внедрении искусственного интеллекта в научную сферу, передает корреспондент Zakon.kz.

Он заверил, что процесс внедрения проходит довольно активно.

"Уже сегодня разрабатываются решения для автоматизации ключевых процессов научной экспертизы. В частности, ИИ-система для проверки заявок позволяет исключить ручную обработку и существенно повысить скорость рассмотрения", – сказал Нурбек.

В свою очередь, как отметил министр, "Цифровой помощник НЦГНТЭ" обучен на базе запросов более 85 тыс. пользователей и обеспечивает высокую точность консультаций.

"Отдельное направление – создание ИИ-помощника для членов Национального научного совета, который позволит принимать решения на основе анализа научных проектов, публикаций и профайлов ученых", – анонсировал планы глава Миннауки.

Ранее мы писали, что 100 тыс. казахстанских студентов обучаются ИИ-предпринимательству.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: