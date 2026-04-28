Сокращение сотрудников ЦОНов не исключают в Минцифры

Фото: gov4c.kz

Первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин 28 апреля 2026 года на брифинге в правительстве озвучил ответ на вопрос о возможности сокращения сотрудников ЦОНов из-за массового перевода услуг в онлайн-режим, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, рано или поздно такой исход неизбежен. "Здесь такой момент, что мы не говорили, что будем сокращать сотрудников ЦОНов. Я лично ни разу такой фразы, гарантирую, не произносил. Но мы все понимаем, что в случае если будет происходить снижение трафика в центры обслуживания населения, то рано или поздно мы к этому придем. У нас в НАО "Правительство для граждан" есть методика по расчету необходимого количества сотрудников в каждом фронт-офисе в зависимости от количества приходящих граждан. По этой методике мы, конечно же, проводим периодическую оценку", – сказал Коняшкин. Он заверил, что пока сокращений не было. "Где-то высвобождались вакантные должности. То есть, ну, мы будем это смотреть уже постфактум. Это не самоцель. Для нас цель – оцифровать услуги, сделать их настолько удобными, чтобы гражданам не было необходимости приходить в центры обслуживания населения. Все остальное – это уже последствия", – добавил Коняшкин. В апреле мы писали, что еще одна услуга исчезла из ЦОНов в Казахстане.

