Риддер получит 1,8 млрд тенге на ремонт изношенных теплосетей
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Правительство Казахстана направит 1,8 млрд тенге на повышение надежности теплоснабжения Риддера, сообщает Zakon.kz.
Об этом 4 мая 2026 года стало известно из сайта primeminister.kz:
"В рамках реализации поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева правительство выделило порядка 1,8 млрд тенге из резерва на ремонт тепловых сетей и оборудования ТЭЦ города Риддера Восточно-Казахстанской области. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов".
Отмечается, что средства направят на повышение надежности теплоснабжения города и подготовку инфраструктуры к отопительному сезону 2026-2027 годов.
"За счет выделенного финансирования будут завершены проекты по капитальному ремонту 12 наиболее изношенных участков тепловых сетей, а также котлоагрегатов №5 и №6 на ТЭЦ города Риддера".Пресс-служба правительства РК
Необходимость проведения работ подтверждена результатами технического обследования. Специалисты определили участки и оборудование, требующие первоочередного ремонта для стабильной работы теплосистемы. В ходе прошедшего отопительного сезона на отдельных участках были выявлены повреждения и признаки износа, что подтвердило необходимость их планового обновления.
"Ремонт котлоагрегатов и тепловых сетей позволит повысить устойчивость работы теплосистемы и улучшить надежность теплоснабжения для жителей города".Пресс-служба правительства РК
22 апреля 2026 года стало известно, что в Астане завершен отопительный сезон.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript