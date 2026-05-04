Риддер получит 1,8 млрд тенге на ремонт изношенных теплосетей

Правительство Казахстана направит 1,8 млрд тенге на повышение надежности теплоснабжения Риддера, сообщает Zakon.kz.

Об этом 4 мая 2026 года стало известно из сайта primeminister.kz:

"В рамках реализации поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева правительство выделило порядка 1,8 млрд тенге из резерва на ремонт тепловых сетей и оборудования ТЭЦ города Риддера Восточно-Казахстанской области. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов".

Отмечается, что средства направят на повышение надежности теплоснабжения города и подготовку инфраструктуры к отопительному сезону 2026-2027 годов.

"За счет выделенного финансирования будут завершены проекты по капитальному ремонту 12 наиболее изношенных участков тепловых сетей, а также котлоагрегатов №5 и №6 на ТЭЦ города Риддера". Пресс-служба правительства РК

Необходимость проведения работ подтверждена результатами технического обследования. Специалисты определили участки и оборудование, требующие первоочередного ремонта для стабильной работы теплосистемы. В ходе прошедшего отопительного сезона на отдельных участках были выявлены повреждения и признаки износа, что подтвердило необходимость их планового обновления.

"Ремонт котлоагрегатов и тепловых сетей позволит повысить устойчивость работы теплосистемы и улучшить надежность теплоснабжения для жителей города". Пресс-служба правительства РК

