В Павлодаре "слили" данные более 2 тысяч работников образования

Школы областного центра Павлодара разместили на портале государственных закупок объявления о проведении конкурсов на услуги по медицинскому осмотру работников. К чему это привело, рассказали Zakon.kz в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным ведомства, в документации 28 организаций образования были обнаружены персональные данные сотрудников, включая анкетные сведения, адреса проживания и контактные номера телефонов.

"Подобное раскрытие информации нарушало нормы трудового законодательства и создавало риски ее возможного использования в мошеннических целях", – отмечают прокуроры.

В итоге по результатам прокурорского надзора в Павлодаре персональные данные 2 065 работников сферы образования были удалены из открытого доступа. Кроме того, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

26 апреля 2026 года стало известно, что в Казахстане готовят масштабные поправки по усилению защиты персональных данных.