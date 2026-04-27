#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
464.86
544.03
6.14
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
464.86
544.03
6.14
События

Кому уходили данные казахстанцев: КНБ провел задержания в двух городах

силовики, подозреваемые, задержания, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2026 10:32
В марте 2026 года в Астане и Алматы при координации органов прокуратуры Комитет национальной безопасности (КНБ) пресек деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконном сборе и распространении персональных данных казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

По данным следствия, озвученных 27 апреля 2026 года, фигуранты уголовного дела продавали в интернете информацию, полученную незаконным путем.

Стоит уточнить, что покупателями выступали представители микрофинансовых и коллекторских организаций, а также физические лица.

Фото: пресс-служба КНБ РК

"В ходе обысков изъяты компьютерная техника, электронные носители информации, крупная сумма денежных средств и другие вещественные доказательства".Пресс-служба КНБ РК

Теперь проводится досудебное расследование по статьям 147, 208 и 210 Уголовного кодекса.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2026 10:32
Правила сбора и обработки персональных данных изменились в Казахстане

О том, что относится к персональным данным, а что – нет, подробно разбирался корреспондент Zakon.kz. Ознакомиться с материалом можно по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Следите за новостями zakon.kz в:
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: