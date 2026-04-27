Кому уходили данные казахстанцев: КНБ провел задержания в двух городах
В марте 2026 года в Астане и Алматы при координации органов прокуратуры Комитет национальной безопасности (КНБ) пресек деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконном сборе и распространении персональных данных казахстанцев, сообщает Zakon.kz.
По данным следствия, озвученных 27 апреля 2026 года, фигуранты уголовного дела продавали в интернете информацию, полученную незаконным путем.
Стоит уточнить, что покупателями выступали представители микрофинансовых и коллекторских организаций, а также физические лица.
"В ходе обысков изъяты компьютерная техника, электронные носители информации, крупная сумма денежных средств и другие вещественные доказательства".Пресс-служба КНБ РК
Теперь проводится досудебное расследование по статьям 147, 208 и 210 Уголовного кодекса.
Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.
О том, что относится к персональным данным, а что – нет, подробно разбирался корреспондент Zakon.kz.
