Общество

В Казахстане увеличилось количество людей с инвалидностью из-за аутизма

Фото: pexels
Премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе на депзапрос назвал количество казахстанцев с аутизмом, передает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, на сегодняшний день в стране общая численность детей с инвалидностью вследствие психических расстройств составляет 32,4 тысячи человек.

"Из них детей с расстройством аутистического спектра 13,9 тысячи человек, или 42,9%. Число детей с инвалидностью вследствие аутизма за последние три года выросло с 7,6 тыс. до 13,9 тыс. человек", – говорится в ответе.

Ежегодный рост составляет 35%.

Отмечается, что рост их численности обусловлен повышением выявляемости и ранней диагностикой, внедрением раннего скрининга M-CHAT. Ранее дети с РАС не попадали в статистику.

Ранее Бектенов сообщил о планах по масштабированию алматинского проекта Jobcoach по всей стране.

Азамат Сыздыкбаев
