#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
464.53
543.73
6.15
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
464.53
543.73
6.15
Общество

Алматинский проект трудоустройства лиц с инвалидностью запустят по Казахстану

Инвалидность, рабочие места для инвалидов, люди с ограниченными возможностями, инвалиды, инвалидное кресло, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2026 12:26 Фото: freepik
Премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе на депзапрос сообщил о планах по масштабированию алматинского проекта Jobcoach по всей стране, передает корреспондент Zakon.kz.

Jobcoach – совместный проект фонда ITeachMe и Центра трудовой мобильности, предлагающий людям с инвалидностью помощь в трудоустройстве и персональное сопровождение.

"В рамках внедрения сопровождаемой занятости в Алматы с 2025 года реализуется проект Jobcoach – сопровождение лиц с инвалидностью до полной адаптации на постоянном рабочем месте. Цели – создание безбарьерной рабочей среды, сознательное и всестороннее принятие во внимание особых проблем лиц с инвалидностью при внедрении во внутренние структуры и процессы компании, выявление ограничивающих факторов на ранней стадии вовлечения в трудовую деятельность на рабочем месте, обеспечение поддержки занятости лиц с инвалидностью при приеме на работу и трудоустройстве", – говорится в ответе.

По примеру Алматы данная инициатива уже внедрена в Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях.

"По итогам реализации проект будет масштабирован по всему Казахстану с учетом возможностей местных бюджетов. Указанная инициатива направлена на практическую реализацию принципов недискриминации и равного доступа к труду. В соответствии с Трудовым кодексом одним из основных принципов является недопустимость ограничения прав человека и гражданина в сфере труда. Лица, считающие, что они подверглись дискриминации в сфере труда, вправе обратиться в суд или иные инстанции", – напомнил Бектенов.

Ранее мы писали, что 17 тыс. казахстанцев с инвалидностью получат квоты по трудоустройству.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Инвалидность, рабочие места для инвалидов, люди с ограниченными возможностями, инвалиды, инвалидное кресло
13:35, 04 мая 2026
В Казахстане увеличилось количество людей с инвалидностью из-за аутизма
Земельный участок, земельные участки, земля, землевладение, участок земли, участки земли, территория, территории, земельная доля, стоимость земли
12:36, 16 октября 2025
59 тысяч га деградированных земель обещают восстановить в Кызылординской области
Ветеринар, ветеринары, ветеринарная клиника, ветклиника
13:22, 13 февраля 2026
Более 70 млрд выделят на повышение зарплаты ветеринарам
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Шесть юношей из Казахстана выйдут на ринг в третий день ЧА по боксу в Узбекистане
03:17, 05 мая 2026
Шесть юношей из Казахстана выйдут на ринг в третий день ЧА по боксу в Узбекистане
&quot;Избивал его каждый день&quot;: Чимаев вспомнил, как Стрикленд избегал спаррингов с ним
02:46, 05 мая 2026
"Избивал его каждый день": Чимаев вспомнил, как Стрикленд избегал спаррингов с ним
&quot;Я не единственный, кто ему уступает&quot;: Зверев оценил доминирование Синнера в туре
02:18, 05 мая 2026
"Я не единственный, кто ему уступает": Зверев оценил доминирование Синнера в туре
&quot;Создаёт настрой&quot;: Чимаев привлёк Царукяна в качестве секунданта на бой со Стриклендом
01:49, 05 мая 2026
"Создаёт настрой": Чимаев привлёк Царукяна в качестве секунданта на бой со Стриклендом
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: