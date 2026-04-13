Общество

В Казахстане изменятся тарифы на томотерапию

Фото: freepik
Премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос анонсировал изменение тарифов на томотерапию, передает корреспондент Zakon.kz.

В онкологической практике томотерапия является одним из вариантов лучевой терапии, аналогичной облучению с использованием линейных ускорителей.

"По итогам переоценки соответствия технологии томотерапии критериям высокотехнологичной медицинской помощи в 2025 году данная услуга была переведена в категорию специализированной медицинской помощи, и, соответственно, были изменены тарифы оплаты за пролеченные случаи. Принцип формирования тарифов предусматривает возмещение средних затрат за оказанные пациентам услуги", – говорится в ответе.

Как отмечается в документе, анализ стоимости услуг томотерапии в Испании, Турции, Израиле, Франции, Российской Федерации подтверждает, что в международной практике стоимость томотерапии ниже, чем стоимость лучевой терапии на классических линейных ускорителях. В Казахстане же услуги томотерапии оплачиваются по тарифам, которые в пять раз выше аналогичных услуг на линейных ускорителях. А в США применяется аналогичная Казахстану методология оплаты.

"В мире не существует единой методики формирования тарифов на лучевую терапию. Каждая страна формирует собственные подходы в зависимости от системы финансирования здравоохранения. В рамках плана работы по формированию тарифов на медицинские услуги на 2026 год предусмотрен пересмотр размера тарифа на томотерапию. При этом томотерапия по-прежнему входит в перечень гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, и все пациенты с онкологическими заболеваниями продолжают получать лучевую терапию в полном объеме", – добавил Бектенов.

Ранее мы писали, что в Казахстане потратят десятки миллиардов тенге на развитие ядерной медицины.

Азамат Сыздыкбаев
