Общество

В Казахстане установили минимальный размер единовременных выплат к праздникам и памятным датам

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2026 16:43 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана подводит промежуточные итоги работы по актуализации предоставления социальной помощи отдельным категориям граждан по решениям маслихатов, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза за 4 мая 2026 года, обсуждение прошло на аппаратном совещании под председательством министра труда и социальной защиты населения Аскарбека Ертаева.

"В настоящее время размеры и виды социальной помощи в разных регионах отличаются, так как зависят от возможностей местных бюджетов. В этой связи правительством установлен минимальный размер единовременных выплат. Введен нижний порог для единовременных выплат к праздничным и памятным датам. Теперь размер такой помощи не может быть меньше 2,5 МРП (10 812,5 тенге в 2026 году. – Прим. ред.)"Пресс-служба МТСЗН РК

В Минтруда отметили, что социальная помощь для граждан с низкими доходами теперь напрямую привязана к размеру прожиточного минимума (ПМ), устанавливаемого законом о республиканском бюджете.

"Соответственно, с ростом ПМ будет автоматически индексироваться и размер оказываемой помощи".Пресс-служба МТСЗН РК

Также сообщается, что для повышения прозрачности виды, размеры и условия предоставления помощи поэтапно переводятся в цифровой формат и внедряются в информационную систему "Е-Собес".

Как сообщила директор Департамента социальной помощи МТСЗН РК Айнур Абдырахманова, работа по внесению изменений в решения маслихатов находится на завершающей стадии, в большинстве городов и районов необходимые решения уже приняты.

Аскарбек Ертаев поручил продолжить мониторинг принятия решений маслихатов в оставшихся регионах в рамках текущей работы.

Правила исчисления средней зарплаты предлагают изменить в Казахстане

30 апреля 2026 года в Минтруда объяснили, почему в Казахстане меняют доступ к пенсионным накоплениям.

