В Казахстане установили минимальный размер единовременных выплат к праздникам и памятным датам
Как следует из релиза за 4 мая 2026 года, обсуждение прошло на аппаратном совещании под председательством министра труда и социальной защиты населения Аскарбека Ертаева.
"В настоящее время размеры и виды социальной помощи в разных регионах отличаются, так как зависят от возможностей местных бюджетов. В этой связи правительством установлен минимальный размер единовременных выплат. Введен нижний порог для единовременных выплат к праздничным и памятным датам. Теперь размер такой помощи не может быть меньше 2,5 МРП (10 812,5 тенге в 2026 году. – Прим. ред.)"Пресс-служба МТСЗН РК
В Минтруда отметили, что социальная помощь для граждан с низкими доходами теперь напрямую привязана к размеру прожиточного минимума (ПМ), устанавливаемого законом о республиканском бюджете.
"Соответственно, с ростом ПМ будет автоматически индексироваться и размер оказываемой помощи".Пресс-служба МТСЗН РК
Также сообщается, что для повышения прозрачности виды, размеры и условия предоставления помощи поэтапно переводятся в цифровой формат и внедряются в информационную систему "Е-Собес".
Как сообщила директор Департамента социальной помощи МТСЗН РК Айнур Абдырахманова, работа по внесению изменений в решения маслихатов находится на завершающей стадии, в большинстве городов и районов необходимые решения уже приняты.
Аскарбек Ертаев поручил продолжить мониторинг принятия решений маслихатов в оставшихся регионах в рамках текущей работы.
