Желающих на посмертное донорство становится все больше в Казахстане

Почти в четыре раза выросло число случаев посмертного донорства в Казахстане за последний год, сообщает Zakon.kz.

По данным врачей центра трансплантации, только за первый квартал 2026 года органы умерших людей спасли жизнь 22 пациентам. На сегодняшний день в листе ожидания все еще остаются свыше четырех тыс. человек, передает "Astana TV".

Со слов хирурга-трансплантолога национального научного онкологического центра Чохана Айтбаева, для спасения жизни одного человека, трудятся почти 150 специалистов. В самой операции принимают участие около 12 человек.

"В этот процесс вовлечены донорские стационары, а также бригады, отвечающие за транспортировку доноров и органов. На сегодняшний день в нашей стране растет число тех, кто соглашается на посмертное донорство, и родственники все чаще дают свое согласие. Это жизненно важно для пациентов, у которых нет близких, способных стать донорами", – отметил врач.

За первый квартал 2026 года уже проведено 77 трансплантации, 55 от прижизненного и 22 от посмертного донора.

По словам врача Жаната Спатаева, в стране уже выстроена система трансплантационной координации, однако еще большему развитию донорства мешают стереотипы. Работе врачей откровенно мешают хейт в соцсетях и мифы о подпольных операциях.

Также стало известно, что в Казахстане упростят процедуру оформления инвалидности для пациентов, находящихся в коме.