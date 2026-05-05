Госорган предлагает казахстанцам вернуть деньги: Генпрокуратура рассказала, в чем подвох
5 мая 2026 года в надзорном органе рассказали, что в набравшем более 240 тысяч просмотров видео от имени якобы государственного органа людям предлагают содействие в возврате денег.
"Установлено, что указанный видеоматериал создан с использованием технологий искусственного интеллекта (дипфейк) и направлен на введение граждан в заблуждение с целью последующего хищения денежных средств. При этом сообщаем, что в Казахстане не существует государственного органа под наименованием "Агентство по контролю инвестиций", упоминаемого в данном видеоролике. Использование образов сотрудников правоохранительных и государственных органов в подобных материалах является одним из способов повышения доверия граждан к мошенническим схемам", – говорится в сообщении.
По поручению Генеральной прокуратуры Министерство внутренних дел занялось установлением людей, причастных к изготовлению и распространению этого видео, чтобы привлечь их к ответственности в соответствии с законодательством.
"Генеральная прокуратура призывает граждан проявлять бдительность, критически относиться к информации, распространяемой в социальных сетях, мессенджерах и на иных интернет-ресурсах, а также не переходить по сомнительным ссылкам и не передавать личные данные либо денежные средства третьим лицам", – обратились в Генпрокуратуре.
Там напоминают, что государственные органы не оказывают услуги по возврату денежных средств посредством мессенджеров, социальных сетей или сторонних онлайн-платформ.
В случае выявления подобных фактов казахстанцев просят сразу обращаться в правоохранительные органы либо сообщать в "102".
