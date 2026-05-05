Насколько подорожает электричество в Казахстане

Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов 5 мая 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал возможный рост тарифов на электроэнергию из-за больших долгов энергопроизводящих организаций, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подтвердил, что долги организаций окажут определенное влияние на рост тарифов для простых казахстанцев, но это не является определяющим.

"В основном это газовые станции. В свете роста стоимости газа во второй половине прошлого года данные задолженности появились, естественно, они в будущем будут покрываться за счет тарифов. Но топливная составляющая не является основной, основное – это ремонт и заработные платы. Сейчас мы рассматриваем заявки, думаю, это повлияет не сильно, в среднем на 4-5% может повлиять на конечную стоимость тарифа. Затраты растут у коллег, их надо закрывать. Тот же МАЭК занимается также теплоснабжением и водоснабжением, поэтому задолженности будут распределяться по разным видам услуг", – сказал Есимханов.

Журналисты также уточнили у него, когда казахстанцам ждать повышения тарифов.

"Не так, что с завтрашнего дня. Это вопрос пары месяцев", – добавил спикер.

Ранее Есимханов рассказал о миллиардных долгах энергопроизводящих организаций за топливо.