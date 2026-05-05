Общество

Насколько подорожает электричество в Казахстане

Лампочка, лампочки, свет, отключение света, электричество, электроэнергия, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2026 11:19 Фото: unsplash
Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов 5 мая 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал возможный рост тарифов на электроэнергию из-за больших долгов энергопроизводящих организаций, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подтвердил, что долги организаций окажут определенное влияние на рост тарифов для простых казахстанцев, но это не является определяющим.

"В основном это газовые станции. В свете роста стоимости газа во второй половине прошлого года данные задолженности появились, естественно, они в будущем будут покрываться за счет тарифов. Но топливная составляющая не является основной, основное – это ремонт и заработные платы. Сейчас мы рассматриваем заявки, думаю, это повлияет не сильно, в среднем на 4-5% может повлиять на конечную стоимость тарифа. Затраты растут у коллег, их надо закрывать. Тот же МАЭК занимается также теплоснабжением и водоснабжением, поэтому задолженности будут распределяться по разным видам услуг", – сказал Есимханов.

Журналисты также уточнили у него, когда казахстанцам ждать повышения тарифов.

"Не так, что с завтрашнего дня. Это вопрос пары месяцев", – добавил спикер.

Ранее Есимханов рассказал о миллиардных долгах энергопроизводящих организаций за топливо.

Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Документы, госпошлина, государственная пошлина, госпошлины, государственные пошлины, тариф ЦОН, тарифы ЦОН
11:48, 05 мая 2026
Озвучены причины повышения тарифов на электроэнергию в Астане
Линии электропередач, электричество, электроэнергия, электроэнергетика
10:44, 05 мая 2026
Более 37 млрд тенге задолжали энергопроизводящие организации в Казахстане
Лампочка, лампочки, свет, отключение света, электричество, электроэнергия
12:08, 07 апреля 2026
Тарифы на электричество могут повыситься к концу второго квартала – Минэнерго
