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Общество

Названы причины возможного роста тарифов на электроэнергию в Казахстане

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2025 12:52 Фото: freepik
Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов 27 мая 2025 года на брифинге в правительстве озвучил, по каким причинам могут вырасти тарифы на электроэнергию в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, стоит ли казахстанцам ожидать повышения тарифов на тепло и электроэнергию.

"В целом, по тарифообразованию – по теплу и розничному рынку у нас регулирует комитет по регулированию естественных монополий. Это наши коллеги из министерства национальной экономики. Этот вопрос не в нашей компетенции. Мы утверждаем только тарифы на электроэнергию на уровне генерации. Рост, естественно, происходит, но мы поднимаем его раз в год – он произошел с 1 февраля, поэтому в ближайший год этого роста не будет, до 1 января (2026 года. – Прим. ред.) Только в случае чрезвычайных обстоятельств – например, если произойдет рост цен на уголь. Что касается тепла – мои коллеги из КРЕМа прокомментируют отдельно", – ответил Сунгат Есимханов.

По его словам, повышение стоимости электроэнергии на источниках связано с рядом факторов:

  • подорожанием угля,
  • увеличением заработных плат из-за кадровых вопросов,
  • а также ростом цен на запасные части.

Сунгат Есимханов озвучил, что все эти расходы необходимо учитывать для обеспечения надежности теплоснабжения. При этом, как подчеркнул он, рост тарифов осуществляется в пределах установленных инфляционных коридоров.

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, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2025 12:52
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Ранее вице-министр энергетики Сунгат Есимханов попросил рассмотреть вопрос выделения дополнительного финансирования на проекты по реконструкции и модернизации тепловых сетей.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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