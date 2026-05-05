Сколько электроэнергии закупит Казахстан у России в 2026 году

Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов 5 мая 2026 года на брифинге в правительстве озвучил нюансы закупа электроэнергии в России для нивелирования дефицита электричества в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, эта цифра ежегодно уменьшается.

"Мы за 2025 год произвели 123,1 млрд киловатт-часов, потребили 124,6. Разница – 1,5 млрд киловатт-часов. В 2024 году эта цифра равнялась 2,1 млрд тенге. Эта цифра уменьшается. Если к концу года – началу следующего мы введем все плановые объекты, то в 2027 году мы не будем ждать строительства атомной станции", – сказал Есимханов.

Он подчеркнул, что в текущем году разница между производимой и потребляемой электроэнергией будет ниже.

"От разных вещей зависит, но это примерно около 1 млрд киловатт-часов. Надо отметить, что, покупая, мы еще и в Кыргызстан экспортируем электроэнергию, чтобы обеспечить южные регионы водой. Мы планируем обнулить эту разницу в 2027 году", – добавил вице-министр.

