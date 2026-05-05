Озвучены причины повышения тарифов на электроэнергию в Астане

Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов 5 мая 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал возможное повышение тарифов на электроэнергию в Астане и объяснил, с чем это связано, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, что ранее сообщалось о повышении тарифов на электроэнергию в Астане с июня, и поинтересовались, с чем это связано, а также смогут ли жители столицы справиться с ростом цен, учитывая уже звучавшее в начале года недовольство подорожанием коммунальных услуг.

"Насколько я вижу по имеющейся информации, сейчас обсуждается вопрос повышения тарифов АО "Астана-РЭК" на транспортировку. Эти тарифы утверждаются Комитетом по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК, который проводит соответствующие публичные слушания, где озвучиваются причины возможного роста. Среди основных причин указывается рост города, необходимость модернизации и строительства новых сетей и подстанций. Также отмечается, что заработная плата сотрудников отстает от среднего уровня в других странах. При этом тариф остается дифференцированным: по имеющимся данным, население платит около 22 тенге, тогда как средний тариф в Астане составляет порядка 31 тенге", – заявил Сунгат Есимханов.

По его словам, более подробно эти вопросы прокомментируют коллеги из Министерства национальной экономики, в том числе по срокам утверждения и возможного повышения тарифов.

