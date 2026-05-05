Информация об АЭС может стать секретной – Минэнерго

Фото: pexels

Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов 5 мая 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал возможность придания статуса государственного секрета информации, касающейся АЭС, ТЭЦ и других объектов, передает корреспондент Zakon.kz.

Соответствующий закон о госсекретах во втором чтении принял Мажилис. "По энергетическим проектам мы никаких секретов никогда не держали. По атомной станции есть такая вероятность, потому что это достаточно крупный проект, скорее всего, будет заключено межправительственное соглашение. Но по этому вопросу, наверное, сами коллеги из Агентства по атомной энергии более подробно ответят", – сказал Есимханов. Он заверил, что информация в компетенции Минэнерго останется открытой и доступной для казахстанцев. "По нашим проектам мы ничего не скрывали, проходят аукционы… На данном этапе мы не планируем этого делать (делать информацию секретной. – Прим. ред.)", – добавил вице-министр. 29 апреля 2026 года во втором чтении приняли законодательные поправки по вопросам деятельности специальных государственных органов. В поправках прописана норма о государственных секретах.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: