Свидетельство о браке под угрозой из-за нового тренда в Казахстане

В пресс-службе НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан" сегодня, 5 мая 2026 года, опубликовали познавательную памятку о том, почему нельзя портить один из важных документов в Казахстане – свидетельство о браке, сообщает Zakon.kz.

Специалисты с сожалением отмечают, что в Казнете набирает популярность тренд с испорченным свидетельством. Все чаще можно встретить видео и обсуждения, где документ намеренно подвергают "испытаниям".

Поэтому в корпорации напоминают: свидетельство о браке – это официальный документ, подтверждающий регистрацию брака в государственных органах.

Стоит также учитывать, что документ подтверждает:

законный брак;

семейный статус;

юридические права супругов.

"Рвать или портить документ нельзя. Даже небольшое повреждение может сделать его недействительным". Пресс-служба НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан"

Кроме того, ламинирование документа также относится к порче.

Впрочем, если ваш документ испорчен, то необходимо обратиться в ЦОН или на портал электронного правительства для выпуска дубликата.

Для выпуска дубликата при себе необходимо иметь:

заявление;

удостоверение личности;

квитанцию об оплате регистрационного сбора.

Немного ранее в филиале госкорпорации "Правительство для граждан" по Алматы раскрыли неожиданные данные о браках и разводах. Оказалось, что самым возрастным заявителем на регистрацию брака стал 92-летний мужчина. Самая молодая пара, получив разрешение в соответствии с требованиями законодательства, создала семью в возрасте 16 лет.