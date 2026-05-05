Свидетельство о браке под угрозой из-за нового тренда в Казахстане
Специалисты с сожалением отмечают, что в Казнете набирает популярность тренд с испорченным свидетельством. Все чаще можно встретить видео и обсуждения, где документ намеренно подвергают "испытаниям".
Поэтому в корпорации напоминают: свидетельство о браке – это официальный документ, подтверждающий регистрацию брака в государственных органах.
Стоит также учитывать, что документ подтверждает:
- законный брак;
- семейный статус;
- юридические права супругов.
"Рвать или портить документ нельзя. Даже небольшое повреждение может сделать его недействительным". Пресс-служба НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан"
Кроме того, ламинирование документа также относится к порче.
Впрочем, если ваш документ испорчен, то необходимо обратиться в ЦОН или на портал электронного правительства для выпуска дубликата.
Для выпуска дубликата при себе необходимо иметь:
- заявление;
- удостоверение личности;
- квитанцию об оплате регистрационного сбора.
Немного ранее в филиале госкорпорации "Правительство для граждан" по Алматы раскрыли неожиданные данные о браках и разводах. Оказалось, что самым возрастным заявителем на регистрацию брака стал 92-летний мужчина. Самая молодая пара, получив разрешение в соответствии с требованиями законодательства, создала семью в возрасте 16 лет.