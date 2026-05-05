По 5 млн тенге выплатили участникам Великой Отечественной войны в Карагандинской области

Фото: акимат Карагандинской области

Ко Дню Победы в Карагандинской области ветераны Великой Отечественной войны получили по 5 млн тенге (свыше 10 тыс. долларов США). Сегодня в области проживают шесть участников ВОВ: пятеро – в Караганде и один – в Осакаровском районе.

Всего мерами социальной поддержки охватили более 2,1 тысячи жителей региона. Значительную часть получателей составляют труженики тыла – 2029 человек. Каждому из них предоставили единовременную выплату в размере 100 тыс. тенге. Поддержка также оказана другим категориям граждан: бывшим узникам концлагерей и жителям блокадного Ленинграда – по 200 тыс. тенге (33 человека);

вдовам и женам погибших воинов – по 50 тыс. тенге (89 человек). Кроме того, для ветеранов предусмотрено санаторно-курортное лечение — соответствующие расходы заложены в местных бюджетах.

