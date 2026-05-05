Общество

По 5 млн тенге выплатили участникам Великой Отечественной войны в Карагандинской области

Выплаты ветеранам, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2026 13:24 Фото: акимат Карагандинской области
Ко Дню Победы в Карагандинской области ветераны Великой Отечественной войны получили по 5 млн тенге (свыше 10 тыс. долларов США). Сегодня в области проживают шесть участников ВОВ: пятеро – в Караганде и один – в Осакаровском районе.

Всего мерами социальной поддержки охватили более 2,1 тысячи жителей региона.

Значительную часть получателей составляют труженики тыла – 2029 человек. Каждому из них предоставили единовременную выплату в размере 100 тыс. тенге.

Поддержка также оказана другим категориям граждан:

  • бывшим узникам концлагерей и жителям блокадного Ленинграда – по 200 тыс. тенге (33 человека);
  • вдовам и женам погибших воинов – по 50 тыс. тенге (89 человек).

Кроме того, для ветеранов предусмотрено санаторно-курортное лечение — соответствующие расходы заложены в местных бюджетах.

Айсулу Омарова
