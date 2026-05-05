По 5 млн тенге выплатили участникам Великой Отечественной войны в Карагандинской области
Фото: акимат Карагандинской области
Ко Дню Победы в Карагандинской области ветераны Великой Отечественной войны получили по 5 млн тенге (свыше 10 тыс. долларов США). Сегодня в области проживают шесть участников ВОВ: пятеро – в Караганде и один – в Осакаровском районе.
Всего мерами социальной поддержки охватили более 2,1 тысячи жителей региона.
Значительную часть получателей составляют труженики тыла – 2029 человек. Каждому из них предоставили единовременную выплату в размере 100 тыс. тенге.
Поддержка также оказана другим категориям граждан:
- бывшим узникам концлагерей и жителям блокадного Ленинграда – по 200 тыс. тенге (33 человека);
- вдовам и женам погибших воинов – по 50 тыс. тенге (89 человек).
Кроме того, для ветеранов предусмотрено санаторно-курортное лечение — соответствующие расходы заложены в местных бюджетах.
