#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
465.01
543.55
6.15
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
465.01
543.55
6.15
Общество

Штрафы за превышение на 2 км/ч – в МВД сделали важное разъяснение

Машина, машины, авто, автомобиль, автомобили, дорога, дороги, транспортное движение, дорожное движение, дорожный трафик, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2026 13:33 Фото: Zakon.kz
В Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана 5 мая 2026 года заявили, что информация про "штрафы за превышение на 2 км/ч" является фейком. Также в ведомстве сделали важное разъяснение по новым правилам дорожного движения (ПДД), сообщает Zakon.kz.

Ранее в одной из социальных сетей был обнаружен видеоролик, в котором утверждается, что якобы снижен порог фиксации скорости и штрафы будут применяться уже за превышение на 2 км/ч.

кадр из видео, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2026 13:33

Фото: polisia.kz

"Эта информация не соответствует действительности. Поясняем, что порядок привлечения к ответственности не изменился. Как и ранее, административная ответственность наступает при превышении скорости от 10 км/ч и более", – подчеркнула старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова.

Она напомнила, что с 8 мая вступает в силу совместный приказ, который касается исключительно работы самих камер – их точности и допустимой погрешности при измерении скорости.

"Для водителей никаких новых требований он не вводит и на порог привлечения к ответственности не влияет. Таким образом, утверждения о штрафах за превышение на 2 км/ч являются недостоверными", – заявила Актоты Боранова.

По ее словам, лицо, распространившее данную информацию, установлено. Им оказался житель Рудного Костанайской области, который решением суда привлечен к административной ответственности.

"Просим граждан ориентироваться на официальные источники информации и не распространять непроверенные сведения", – призвала Актоты Боранова.

30 апреля 2026 года сообщалось, что водителей начнут "оценивать по баллам" за нарушения ПДД в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
СИЗО, следственный изолятор, подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, следствие, заключение, камера, решетка
21:51, 05 мая 2026
Громкое дело о пытках в колонии Атбасара: подсудимым предъявлено новое обвинение
Здание МВД РК, водительские права
09:43, 02 февраля 2026
В МВД сделали важное заявление из-за онлайн-курсов для водителей
Полицейский радар, фоторадар, пушка скорости, скорость движения, радар скорости
09:55, 02 декабря 2025
"Штраф с 66 км/ч после 00:00" – правда или обман? МВД Казахстана выступило с заявлением
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Возможно всё что угодно&quot;: чемпион Almaty Open оценил шансы Джоковича на 25-й &quot;Шлем&quot;
05:49, Сегодня
Чемпион Almaty Open оценил шансы Джоковича на 25-й "Шлем"
Семён Симонов оценил победу над Польшей и высказался о роли молодой тройки
05:20, Сегодня
Семён Симонов оценил победу над Польшей и высказался о роли молодой тройки
Теренс Кроуфорд поддержал Эррола Спенса перед боем против Тима Цзю
04:48, 06 мая 2026
Теренс Кроуфорд поддержал Эррола Спенса перед боем против Тима Цзю
"Через такие трудности нужно проходить": Жайлауов высказался о волевой победе над Польшей
04:18, 06 мая 2026
"Через такие трудности нужно проходить": Жайлауов высказался о победе над Польшей
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: