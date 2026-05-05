Штрафы за превышение на 2 км/ч – в МВД сделали важное разъяснение

В Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана 5 мая 2026 года заявили, что информация про "штрафы за превышение на 2 км/ч" является фейком. Также в ведомстве сделали важное разъяснение по новым правилам дорожного движения (ПДД), сообщает Zakon.kz.

Ранее в одной из социальных сетей был обнаружен видеоролик, в котором утверждается, что якобы снижен порог фиксации скорости и штрафы будут применяться уже за превышение на 2 км/ч.

"Эта информация не соответствует действительности. Поясняем, что порядок привлечения к ответственности не изменился. Как и ранее, административная ответственность наступает при превышении скорости от 10 км/ч и более", – подчеркнула старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова.

Она напомнила, что с 8 мая вступает в силу совместный приказ, который касается исключительно работы самих камер – их точности и допустимой погрешности при измерении скорости.

"Для водителей никаких новых требований он не вводит и на порог привлечения к ответственности не влияет. Таким образом, утверждения о штрафах за превышение на 2 км/ч являются недостоверными", – заявила Актоты Боранова.

По ее словам, лицо, распространившее данную информацию, установлено. Им оказался житель Рудного Костанайской области, который решением суда привлечен к административной ответственности.

"Просим граждан ориентироваться на официальные источники информации и не распространять непроверенные сведения", – призвала Актоты Боранова.

