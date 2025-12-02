"Штраф с 66 км/ч после 00:00" – правда или обман? МВД Казахстана выступило с заявлением
Фото: Zakon.kz
В Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана прокомментировали информацию о "максимально допустимой скорости 66 км/ч после 00:00", рассылаемую в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.
Рассылка, адресованная водителям, появилась накануне, 1 декабря 2025 года. Из нее следовало, что:
"Сегодня после 00:00 максимальная допустимая скорость составит 66 км/ч. "Превышение даже до 68, 69 или 75 км/ч фиксируется камерами и автоматически начисляется штраф в размере 19 000 тенге. Просим соблюдать скоростной режим во избежание штрафов и лишних расходов".
Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
В МВД заявили, что рассылаемое сообщение про "максимально допустимую скорость 66 км/ч после 00:00" является фейком.
"Никаких таких изменений не вводилось. В населенных пунктах для легковых автомобилей по-прежнему действует стандартная норма – 60 км/ч. Камеры начинают фиксировать превышение только при 70 км/ч и выше. Не доверяйте непроверенным рассылкам и ориентируйтесь на официальную информацию. Соблюдайте ПДД и будьте внимательны на дороге!"Пресс-служба Министерства внутренних дел РК
О том, при каких правонарушениях казахстанцы обязаны пересдать экзамен для проверки знаний ПДД, можете узнать по ссылке.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript