Алматы и еще четыре региона: где в Казахстане больше всего ветеранов ВОВ
Известно, что в годы Великой Отечественной войны участие в боевых действиях приняли около 1,2 млн казахстанцев.
Сегодня число участников ВОВ в стране исчисляется единицами.
Всего специальное государственное пособие получают 83 человека по всей стране, из которых 69 – участников и 14 – инвалидов Великой Отечественной войны.
Госкорпорация определила пять регионов-лидеров по числу получателей выплат:
- Алматы – 26.
- Алматинская область – 8.
- Костанайская область – 6.
- Восточно-Казахстанская область – 4.
- Карагандинская область – 4.
В пресс-службе Министерства обороны ранее заявляли, что в 2026 году военный парад в Казахстане ко Дню Победы и Дню защитника Отечества не запланирован. Вместо этого планируется проведение военно-патриотических мероприятий, включая уроки мужества, чествование военнослужащих и ветеранов, экологические акции, шествия военных оркестров, выступления творческих коллективов, выставку техники и вооружения, акцию "Солдатская каша", а также дни открытых дверей.