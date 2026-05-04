Алматы и еще четыре региона: где в Казахстане больше всего ветеранов ВОВ

В пресс-службе НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан" сегодня, 4 мая 2026 года, назвали топ-5 регионов, где сосредоточено наибольшее число получателей выплат участникам Великой Отечественной войны, сообщает Zakon.kz.

Известно, что в годы Великой Отечественной войны участие в боевых действиях приняли около 1,2 млн казахстанцев.

Сегодня число участников ВОВ в стране исчисляется единицами.

Всего специальное государственное пособие получают 83 человека по всей стране, из которых 69 – участников и 14 – инвалидов Великой Отечественной войны.

Госкорпорация определила пять регионов-лидеров по числу получателей выплат:

Алматы – 26.

Алматинская область – 8.

Костанайская область – 6.

Восточно-Казахстанская область – 4.

Карагандинская область – 4.

Материал по теме В Алматы скончался ветеран Василий Зинченко, взявший в плен генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса

В пресс-службе Министерства обороны ранее заявляли, что в 2026 году военный парад в Казахстане ко Дню Победы и Дню защитника Отечества не запланирован. Вместо этого планируется проведение военно-патриотических мероприятий, включая уроки мужества, чествование военнослужащих и ветеранов, экологические акции, шествия военных оркестров, выступления творческих коллективов, выставку техники и вооружения, акцию "Солдатская каша", а также дни открытых дверей.