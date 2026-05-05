Прошел Запад и Восток: 7 мая фронтовик из Павлодара отмечает 99-летие

Почти сто лет одной жизни, событий которой хватило бы на несколько. Ветеран ВОВ Николай Ступка пережил оккупацию, в 17 лет ушел на фронт, прошел путь от Запада до Востока, участвовал в боях с Квантунской армией, воевал в Маньчжурии и служил в Китае, сообщает Zakon.kz.

Родился Николай Андреевич Ступка в 1927 году в Алексеевском районе Харьковской области Украинской ССР. Когда началась война, ему было 14.

"Через месяц уже были бои, захватили Харьковскую область, и я жил под оккупацией. Отец сразу ушел на фронт, с первого дня призвали. Из немецкого окружения выходили наши раздробленные войска, связи нет. Под деревней нашей стояла рота, человек 70, чтоб прорваться. А там немцы. Солдаты, офицеры наши без питания остались. Заходят, а у нас дома тоже есть нечего. Мороз, люди были обмороженные. Выходили группами, держались на восток, к своим". Ветеран ВОВ Николай Ступка

В первые годы войны подросток потерял всех родных.

"Жили мы там после голодовки. Когда голод начался, по отцу старики, бабушка и дедушка, ушли. Мол, будем просить еду и проживем. И не вернулись, где-то погибли. Отца забрали в армию, брат его, кадровый военный, служил в Чите. Ушли на фронт, оба не вернулись. Мать умерла в 1942 году. И мы, дети, остались вчетвером, я самый старший. Нас разобрала родня, и так мы жили у них, пока я в армию не пошел". Ветеран ВОВ Николай Ступка

В ноябре 1944 года Николая в 17 с половиной лет призвали на срочную военную службу. Он прибыл в учебный батальон, где пробыл 3 месяца.

"Как фашистов выбили с Украины, меня призвали. Потом отправили нас в пополнение на Запад, в 45-й артиллерийский полк 19-й гвардейской стрелковой дивизии. Я был заряжающим 76-миллиметрового орудия. Был расчет – наводчик, заряжающий и офицер, лейтенант, командир батареи. На Западе в бои я не попал. Нас перебросили на Восток". Ветеран ВОВ Николай Ступка

В апреле 1945-го, после окончания боев в Европе, дивизию перевели на Дальний Восток. Германия капитулировала. Но дивизию включили в состав 39-й армии Забайкальского фронта, перебросив против Японии. В 45-м дивизионе пушки были на тягловой силе. Ломовых лошадей взяли уже у фашистов. С орудиями, лошадьми, сеном погрузили и повезли поездом до Монголии.

"А в Монголии уже пешком. Май, жара такая сильная! И войска движутся. Транспорт плохой, машин почти не было, пешком. Но был оркестр. Уже сил нет. Но оркестр играет, и маленько дух поднимается!". Ветеран ВОВ Николай Ступка

Двигаясь почти без отдыха, дивизия приблизилась к границам Большого Хингана. Шли сотни километров по безводной горной пустыне. А там границу перешли квантунские войска.

"Стали нас обстреливать. Дальше мы продвинулись и уже приняли первый бой. Оттуда японцы стреляют, и мы на них метров через 70 уже в ряд батареи наши выстроили, девять орудий. И в первом бою две батареи наши разбило. Один расчет полностью, а во втором командира убило и заряжающего, а наводчик остался. Но вообще у нас редко гибли солдаты. Из нашего дивизиона человек 12 мы потеряли своих". Ветеран ВОВ Николай Ступка

Расчеты обеспечивали артиллерийскую поддержку стрелковых полков при прорыве. Сопровождали огнем наступление и продвижение вглубь Маньчжурии.

"Наше дело было обстрелять там, свое дело сделать. Мы обстреляли, а дальше войска другие, танки, пехота там свое дело делают. И так я прошел всю войну". Ветеран ВОВ Николай Ступка

В 1945 году за умелое преодоление Большого Хингана и отличия в боях с квантунскими войсками дивизии было присвоено почетное наименование "Хинганская". Свой путь она завершила в городе Порт-Артуре, в 1955 году ее расформировали.

"Я потом служил в Порт-Артуре. Разбили на старый Порт-Артур и новый, а так один и тот же город. В одном матросы в основном. А мы, артиллеристы и связисты, – в другом. В тот Порт-Артур если попал, наших могут забрать в моряки. Они попадут к нам – мы их заберем в комендатуру".

После быстрого разгрома Квантунской армии и окончания Маньчжурской операции Япония капитулировала. Вторая мировая война была завершена. В 1945 году советские войска освободили Южный Сахалин и Курильские острова, Северо-Восточный Китай – Маньчжурию.

"Потом я попал в Китай: Тэнчжоу, Чжэнчжоу и другие городки. Там остался, служил. На фронте был рядовой. А когда война завершилась, окончил школу шоферов в Китае. После, в Красноярске, – школу механиков. И обратно в Китай, но уже в батальон разведки при штабе. Там я стал младшим сержантом, потом сержанта дали". Ветеран ВОВ Николай Ступка

В плен сдались тысячи солдат Квантунской армии. Николай Ступка говорит, во время службы в Китае во многих воинских частях были отделения для японских военнопленных. Позже во Владивостоке он не раз видел, как их потоки шли на работу по центральной улице. Потом их отправляли на родину.

В 1950 году Николай Андреевич вернулся домой. Устроился на Харьковский мебельный комбинат в цех лесопильного производства. Затем в военизированную пожарную часть. Оттуда был переведен в "почтовый ящик" под Москвой – механиком в военизированную часть МВД, на стройку, связанную с ракетными установками. А с освоением целины 28-летнего Николая перевели в Казахстан.

"И в мае 1955-го меня перевели в Павлодар. 32 года проработал в одном месте – "Промстрой" и автоколонна №1. Все должности прошел: в гараже мастером, механиком, бригадиром слесарей, старшим мастером, начальником автоколонны. На пенсию вышел в 1987 году. Квартиру я сам заработал, а не как участник войны получил". Ветеран ВОВ Николай Ступка

Фронтовик награжден медалями "За боевые заслуги", "За победу над Японией" и орденом Отечественной войны II степени. Воспитал сына, есть внучка и правнук. Жизнью доволен.

"7 мая день рождения – 99 лет. Остается год до 100 лет. Ничего уже не нужно в такие годы. Зачем? И так все есть, спасибо! Квартиру отремонтировали, в достатке все. Кто ж думал, что на старости ни в чем нуждаться не буду. Спасибо всем!". Ветеран ВОВ Николай Ступка

Фото: Zakon.kz/Ирина Ковалёва

Но, говоря о сегодняшних горячих точках планеты, Николай Андреевич замечает, что внимательно следит за происходящим в мире. И обратился к казахстанцам с напутствием:

"Конфликты никому не нужны. Надо всем хорошо работать, чтобы Казахстан процветал!".

Из Павлодарской области на фронт были призваны 46 тысяч человек. 22 тысячи погибли в боях, умерли от ран или пропали без вести. На сегодняшний день в области проживают четыре фронтовика Великой Отечественной войны.

Ранее Zakon.kz писал, что в Западно-Казахстанской области чествуют Анастасию Федоровну Чегнахаеву. Ветеран встретила свой 105-й день рождения в кругу гостей.