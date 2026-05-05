Обновление без паузы: как проходит реконструкция больницы №7 в Алматы

В Алматы продолжается масштабная реконструкция городской клинической больницы №7, которая является одним из крупнейших медицинских учреждений города. Проект реализуется без остановки работы стационара: больница продолжает принимать пациентов, а модернизация проходит поэтапно.

Такой формат делает реконструкцию не просто строительной задачей, но и сложным процессом, в котором необходимо одновременно обновлять инфраструктуру и сохранять непрерывность медицинской помощи.

Городская клиническая больница №7 с момента открытия в 1991 году ни разу не останавливалась и уже более 30 лет работает под постоянной нагрузкой. За это время поток пациентов только увеличивался, тогда как само здание и инженерные системы постепенно устаревали. Сегодня здесь одновременно проходят лечение около 800 человек, помощь оказывается более чем по 20 направлениям. В структуре больницы есть поликлиника с прикрепленным населением свыше 31 тысячи человек и более 2000 сотрудников.

Согласно сообщениям СМИ, в 2023 году во время визита в больницу экс-акиму Алматы Ерболату Досаеву представили результаты технического обследования. Проверка показала, что состояние здания поликлиники вызывает серьезные опасения: в цокольной части, где находятся складские помещения, на всех стенах зафиксированы горизонтальные трещины шириной до 2-3 сантиметров. Дополнительно специалисты выявили просадку угловой части здания, из-за чего была нарушена целостность конструкции. В итоге здание признали аварийным, после чего было принято решение о реконструкции.

Масштаб и параметры реконструкции

Реконструкция седьмой клинической больницы затрагивает сразу несколько корпусов и фактически означает поэтапное обновление значительной части всего комплекса. Работы ведутся в блоках с пятого по десятый ‒ это около 33,6 тысячи квадратных метров. Всего комплекс состоит из одиннадцати зданий высотой от четырех до шести этажей, и проект предусматривает их модернизацию без изменения общей структуры больницы. Генеральным подрядчиком выступает компания "Alem Qurylys AQ".

При этом ключевой параметр проекта остается неизменным, больница сохранит мощность на уровне 900 койко-мест. Общая площадь комплекса составляет более 67 тысяч квадратных метров. Площадь модернизируемых блоков ‒ более 33 тысяч квадратных метров.

Работы охватывают как конструктивную, так и инженерную часть. Планируется сейсмоусиление зданий с учетом девятибалльной сейсмичности, полная замена инженерных сетей, модернизация вентиляции, обновление фасадов, а также систем электроснабжения, включая трансформаторные подстанции и слаботочные системы. Внутри корпусов будут созданы современные медицинские помещения, в том числе чистые зоны, пересмотрено функциональное зонирование отделений, обновлены диагностические и лечебные блоки, предусмотрено дооснащение оборудованием.

При этом по своей структуре проект существенно отличается от классического строительства: объем инженерных систем и медицинского оснащения сопоставим со строительно-монтажными работами. Это означает, что речь идет не столько о возведении или ремонте зданий, сколько о создании внутри них сложной технологической среды, от которой напрямую зависит работа всего медицинского комплекса.

Как проходит реконструкция действующей больницы

Больница не закрывается на время реконструкции и продолжает принимать пациентов. Работают отделения, операционные, реанимация, диагностические службы. Именно это и делает проект более сложным: модернизация идет параллельно с оказанием медицинской помощи. Проект реализуется как реконструкция с переоборудованием. Первый этап работ по нормативам рассчитан на 20 месяцев.

В отличие от нового строительства здесь невозможно начать с "чистого листа". Команда работает внутри уже существующего здания, с его ограничениями по планировке, конструкциям и инженерным системам, одновременно учитывая реальную нагрузку на больницу.

В таких условиях реконструкция превращается в систему параллельных процессов: одновременно ведутся строительные работы, продолжается лечение пациентов и функционируют критически важные медицинские службы. Любое решение должно учитывать не только строительную логику, но и влияние на текущую работу больницы, что существенно усложняет организацию проекта.

"Главное отличие проекта в том, что больница продолжает работать, и мы не имеем права останавливать оказание медицинской помощи. Мы работаем в заданных условиях существующего здания без возможности менять базовые конструктивные параметры. Все ключевые функции переносим поэтапно, одновременно учитывая состояние конструкций, износ инженерных сетей, а также требования к безопасности, шуму и маршрутам пациентов", ‒ рассказал руководитель проекта Бексултан Ергалиев.

Перенос самых важных зон больницы

Речь идет не о стандартном переносе помещений, а о поэтапном перемещении ключевых медицинских функций, от которых зависит непрерывность оказания помощи. В работе одновременно находятся несколько функциональных зон, каждая из которых требует отдельной подготовки инженерной инфраструктуры и согласования с медицинскими службами. Ошибка на любом этапе может повлиять на работу всей больницы, поэтому такие процессы реализуются как отдельные проекты внутри общего графика реконструкции.

Процесс реконструкции выстроен поэтапно, по блокам и зонам, с разделением строительных работ и медицинских потоков. Территория и корпуса зонируются: для строителей организуются отдельные входы и маршруты, устанавливаются временные ограждения и пылезащитные перегородки, помещения освобождаются последовательно. Все шумные и пыльные работы согласовываются с администрацией, действуют временные схемы электроснабжения, вентиляции, водоснабжения и медицинских газов. Работы сопровождаются ежедневной координацией с эксплуатирующей организацией, а также контролем авторского и технического надзора. Ключевое ограничение ‒ запрет на отключение критических систем без заранее согласованного резервного решения.

"Безопасность пациентов и персонала остается приоритетом. Критические функции переносим поэтапно и не отключаем их, пока не готово резервное решение", ‒ сообщили в компании.

Безопасность на площадке обеспечивается за счет сочетания организационных и инженерных решений. Строительные зоны изолируются, устанавливаются временные перегородки, проводится регулярная влажная уборка и локальное пылеподавление. Вывоз строительного мусора организован по отдельным маршрутам, чтобы исключить пересечение с потоками пациентов.

Шумовые нагрузки контролируются графиками: работы выполняются в согласованное время, а вблизи реанимации, операционных и палат ‒ только в специально определенные временные окна. При необходимости применяются дополнительные меры шумозащиты.

При этом часть инженерных систем ‒ электроснабжение, вентиляция и медицинские газы ‒ не может быть остановлена даже на короткое время. Это требует создания временных дублирующих схем и резервных решений, которые позволяют проводить строительные работы без риска для пациентов и без прерывания работы оборудования.

"Отдельное внимание уделено организации движения: потоки пациентов, персонала, скорой помощи и строителей разделены, предусмотрены временные проходы, а опасные зоны ограждаются с постоянным контролем пожарной безопасности", ‒ уточнили в компании.

Перенос наиболее чувствительных подразделений встроен в общий график реконструкции и требует отдельной координации с медицинскими службами. Любые изменения проводятся только после подготовки помещений с необходимыми инженерными условиями.

"Такие подразделения, как операционные, реанимация и ангиография, невозможно остановить. Сначала подготавливаются помещения с необходимой инфраструктурой, и только после этого выполняется поэтапный перенос. Все работы, влияющие на эти зоны, проводятся строго в согласованное время", ‒ отметили в компании.

Кто управляет проектом и почему это важно

Реконструкция больницы стала проектом, где на первый план выходит не только само строительство, но и управление сложной системой участников. Генеральным подрядчиком выступает ТОО "Alem Qurylys AQ". В работе одновременно задействованы заказчик, администрация больницы, проектировщики, авторский и технический надзор, поставщики оборудования и инженеры различных специализаций. Все решения принимаются с учетом как строительных задач, так и требований действующего медицинского процесса.

Фактически проект требует постоянной синхронизации десятков участников и процессов. В отличие от линейной стройки, где этапы следуют друг за другом, здесь значительная часть работ выполняется параллельно, а управление сводится к координации сложной системы, где любое изменение в одной части влияет на другие.

Компания уже реализовывала проекты в сфере медицинской инфраструктуры: строительство поликлиники №37 в Алматы, четвертая городская клиническая больница, где ранее уже применялась тактика реконструкции на действующем объекте. Этот опыт позволяет компании выстраивать работу в условиях, когда здание продолжает функционировать и не может быть выведено из эксплуатации.

"На этом объекте востребован опыт управления проектами, где важно не только построить, но и сохранить работающую функцию медицинского учреждения", – прокомментировали в компании.

Инженерия и устойчивость

Сейсмические требования стали одним из ключевых факторов проекта. Объект расположен в зоне сейсмичности 9 баллов, поэтому усиление конструкций выполняется без демонтажа здания и интегрировано в общий процесс реконструкции.

"Мы усиливаем существующий каркас: проводим обследование, расчеты и поэтапно добавляем элементы жесткости. В частности, устанавливаются монолитные железобетонные диафрагмы между колоннами с анкеровкой к существующей конструкции. Все решения направлены на обеспечение необходимого уровня сейсмической устойчивости без остановки работы больницы", ‒ добавили в "Alem Qurylys AQ".

Особое внимание в проекте уделено инженерным системам. Это вентиляция и чистые помещения, медицинские газы, электроснабжение и теплоснабжение. Именно от них зависит работа операционных, реанимации и всей больницы.

Каждая из этих систем должна соответствовать строгим медицинским требованиям. Например, оборудование требует стабильного электропитания, точных параметров вентиляции и контролируемой среды в помещениях. Это означает, что строительные решения подчиняются технологическим требованиям медицины, а не наоборот.

Значительная часть бюджета приходится на инженерные системы и медицинское оборудование: МРТ, КТ, ангиографы, лабораторные и хирургические комплексы.

Основная часть проекта связана не столько со строительством, сколько с внутренним оснащением больницы. Значительная доля затрат приходится на медицинское оборудование и инженерные системы, без которых эта техника просто не сможет работать.

Речь идет о сложных установках: МРТ Siemens, компьютерных томографах GE Healthcare, ангиографических системах. Но сами аппараты ‒ только часть задачи. Под каждую такую установку нужно заранее подготовить всю инфраструктуру внутри здания: электроснабжение, вентиляцию и другие технические условия, без которых оборудование не запустится.

Фактически под каждую единицу оборудования формируется отдельная инженерная схема. Требуется учитывать нагрузку на сети, требования к вибрации, температурному режиму и стерильности. В существующем здании это усложняется ограничениями конструкций, что требует точных расчетов и поэтапной интеграции всех систем.

"Стоимость оборудования и инженерных систем сопоставима со строительно-монтажной частью, поскольку именно они определяют качество медицинской помощи. Основная сложность – совместить требования оборудования, медицинских технологий и существующих конструкций, обеспечив его бесперебойную работу", ‒ сказал Бексултан Ергалиев.

Как отмечают в компании, в отличие от нового строительства, где можно начать с нуля, в случае реконструкции приходится встраивать современную медицину в уже существующую, работающую систему. Именно поэтому такие проекты сложнее нового строительства: здесь необходимо не только обновить инфраструктуру, но и сохранить непрерывную работу всей системы.

По словам руководителя проекта Бексултана Ергалиева, после завершения реконструкции больница будет работать на другой технической базе. Будут обновлены инженерные системы, операционные, реанимация и диагностические службы. Это меняет не только состояние здания, но и сам процесс лечения ‒ от приема пациента до диагностики и проведения операций.

Современные системы вентиляции и чистые зоны снижают риски внутрибольничных инфекций, а новые решения по электроснабжению и медицинским газам обеспечат стабильную работу оборудования. Обновление диагностических блоков расширит возможности обследования и ускоряет постановку диагноза.

Таким образом, реконструкция больницы ‒ это не просто обновление зданий, но модернизация действующей системы здравоохранения без остановки ее работы. Такие проекты требуют не только строительных компетенций, но и способности управлять рисками, технологическими процессами и взаимодействием большого числа участников.

"Для города это означает более устойчивую работу одного из ключевых стационаров. Обновление такого масштаба снижает нагрузку на другие медицинские учреждения и повышает доступность помощи. Отдельно важен формат реализации проекта: реконструкция проводится без закрытия больницы. Такой подход показывает, что крупные медицинские объекты можно модернизировать, не прерывая их работу. Это переход на другой уровень по оборудованию, инженерии и условиям для пациентов и врачей. И все это без остановки работы больницы", ‒ резюмировал руководитель проекта Бексултан Ергалиев.