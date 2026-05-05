#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
465.01
543.55
6.15
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
465.01
543.55
6.15
Общество

В Казахстане приостановили выплаты из-за возможных фальшивых справок об инвалидности

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2026 16:32 Фото: Zakon.kz
Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) после мониторинга выявило 167 фактов с признаками фальсификации медицинских документов при установлении инвалидности, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным ведомства за 5 мая 2026 года, в ходе проверок были выявлены нарушения системного характера, которые могут свидетельствовать о применении врачами типовых дублирующих выписок.

В частности, зафиксированы случаи оформления медицинских документов на разных пациентов с полностью идентичным содержанием – "под копирку".

Также выявлено полное совпадение результатов лабораторных исследований, анамнеза и заключений специалистов, при котором изменялись лишь персональные данные пациентов и даты обследований, тогда как основное содержание документов оставалось неизменным.

"По всем выявленным фактам уполномоченными органами принимаются комплексные меры реагирования", – подчеркнули в Минтруда.

В территориальные департаменты Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения направлены поручения о проведении контрольных освидетельствований, из которых на текущий момент проведено 73.

По подозрительным случаям приостановлены соответствующие социальные выплаты, а при подтверждении нарушений осуществляется пересмотр ранее принятых решений об установлении инвалидности в установленном законодательством порядке.

"Кроме того, все материалы по выявленным фактам направлены в правоохранительные органы, включая прокуратуру и департаменты экономических расследований, для принятия процессуальных решений".Пресс-служба МТСЗН РК

Немного ранее стало известно, что в Казахстане упростят процедуру оформления инвалидности для пациентов, находящихся в коме.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Инвалидность, рабочие места для инвалидов, люди с ограниченными возможностями, инвалиды, инвалидное кресло
14:02, 03 ноября 2025
Где и кем присваивается инвалидность в Казахстане
Инвалидность, инвалид, люди с ограниченными возможностями, человек с особыми потребностями, инвалидная коляска, инвалидное кресло
08:28, 01 апреля 2025
Как в Казахстане можно заочно установить группу инвалидности
Тенге, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество
18:42, 21 апреля 2026
Фальсификация справок по инвалидности: какую ответственность понесут получатели пособий
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
В финале Лиги чемпионов сыграет клуб, пропустивший два гола от &quot;Кайрата&quot;
02:10, 06 мая 2026
В финале Лиги чемпионов сыграет клуб, пропустивший два гола от "Кайрата"
Батырлан Муратов признан лучшим игроком матча Казахстан – Польша на ЧМ по хоккею
01:44, 06 мая 2026
Батырлан Муратов признан лучшим игроком матча Казахстан – Польша на ЧМ по хоккею
Восемь казахстанских юношей поборются за медали ЧА по боксу в Ташкенте
01:18, 06 мая 2026
Восемь казахстанских юношей поборются за медали ЧА по боксу в Ташкенте
Фото: icehockey.kz
00:56, 06 мая 2026
Драма с пятью шайбами произошла в матче Польша – Казахстан на ЧМ-2026 по хоккею
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: