В Казахстане приостановили выплаты из-за возможных фальшивых справок об инвалидности

Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) после мониторинга выявило 167 фактов с признаками фальсификации медицинских документов при установлении инвалидности, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным ведомства за 5 мая 2026 года, в ходе проверок были выявлены нарушения системного характера, которые могут свидетельствовать о применении врачами типовых дублирующих выписок.

В частности, зафиксированы случаи оформления медицинских документов на разных пациентов с полностью идентичным содержанием – "под копирку".

Также выявлено полное совпадение результатов лабораторных исследований, анамнеза и заключений специалистов, при котором изменялись лишь персональные данные пациентов и даты обследований, тогда как основное содержание документов оставалось неизменным.

"По всем выявленным фактам уполномоченными органами принимаются комплексные меры реагирования", – подчеркнули в Минтруда.

В территориальные департаменты Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения направлены поручения о проведении контрольных освидетельствований, из которых на текущий момент проведено 73.

По подозрительным случаям приостановлены соответствующие социальные выплаты, а при подтверждении нарушений осуществляется пересмотр ранее принятых решений об установлении инвалидности в установленном законодательством порядке.

"Кроме того, все материалы по выявленным фактам направлены в правоохранительные органы, включая прокуратуру и департаменты экономических расследований, для принятия процессуальных решений". Пресс-служба МТСЗН РК

