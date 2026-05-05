Общество

"Достали пешеходы": велодорожки в Алматы стали причиной конфликта в Казнете

Фото: Zakon.kz
В Алматы по-прежнему остается актуальной тема взаимодействия велосипедистов и пешеходов. Участники дорожного движения не всегда находят взаимопонимание на городских улицах, сообщает Zakon.kz.

Так, в Казнете опубликовано видео, как группа велосипедистов пытается проехать по выделенной для них же полосе, которая занята жителями города.

"Алматинец учит не ходить по велодорожкам. Он прав?" – отмечено в описании к публикации.

Впрочем, однозначного ответа получить от пользователей Сети не получилось.

  • Прав. Теперь разрешите, пожалуйста, также "учить" самокатчиков, велосипедистов и электромопедистов, которые гоняют по тротуару.
  • В Германии, если ты идешь и вдруг столкнулся с велосипедистом, то штраф пешеходу, и прогулка по велодорожке – тоже штраф пешеходу.
  • Велодорожки нужно делать закрытыми, т.е. отделять от тротуаров ограничителями.
  • Мое мнение, что его нужно привлечь. Профилактикой должна заниматься полиция. А не каждый велосипедист.
  • Готов подарить ему сигнал, как на поезде.
  • Когда уже у нас народ начнет ходит по правилам. Достали эти пешеходы по велодорожкам. Мы семьей, когда прогуливаемся, обязательно соблюдаем правила.
  • Его тоже надо учить, чтобы не катался на автодорогах.
  • Когда велосипедная дорожка закончится, он же и поедет сам по тротуару.
  • Не прав! Люди не должны там ходить, но такие методы недопустимы! Они могут привести к трагедии.
  • Вот бы встретить его, когда он по тротуару будет ехать.
  • Значит, скоро появится новый штраф… пешеходы на велодорожках.

Ранее корреспондент Zakon.kz подробно рассказал о том, где можно ездить на электросамокатах в Казахстане.

Анастасия Московчук
