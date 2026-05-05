"Достали пешеходы": велодорожки в Алматы стали причиной конфликта в Казнете
В Алматы по-прежнему остается актуальной тема взаимодействия велосипедистов и пешеходов. Участники дорожного движения не всегда находят взаимопонимание на городских улицах, сообщает Zakon.kz.
Так, в Казнете опубликовано видео, как группа велосипедистов пытается проехать по выделенной для них же полосе, которая занята жителями города.
"Алматинец учит не ходить по велодорожкам. Он прав?" – отмечено в описании к публикации.
Впрочем, однозначного ответа получить от пользователей Сети не получилось.
- Прав. Теперь разрешите, пожалуйста, также "учить" самокатчиков, велосипедистов и электромопедистов, которые гоняют по тротуару.
- В Германии, если ты идешь и вдруг столкнулся с велосипедистом, то штраф пешеходу, и прогулка по велодорожке – тоже штраф пешеходу.
- Велодорожки нужно делать закрытыми, т.е. отделять от тротуаров ограничителями.
- Мое мнение, что его нужно привлечь. Профилактикой должна заниматься полиция. А не каждый велосипедист.
- Готов подарить ему сигнал, как на поезде.
- Когда уже у нас народ начнет ходит по правилам. Достали эти пешеходы по велодорожкам. Мы семьей, когда прогуливаемся, обязательно соблюдаем правила.
- Его тоже надо учить, чтобы не катался на автодорогах.
- Когда велосипедная дорожка закончится, он же и поедет сам по тротуару.
- Не прав! Люди не должны там ходить, но такие методы недопустимы! Они могут привести к трагедии.
- Вот бы встретить его, когда он по тротуару будет ехать.
- Значит, скоро появится новый штраф… пешеходы на велодорожках.
