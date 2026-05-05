"Достали пешеходы": велодорожки в Алматы стали причиной конфликта в Казнете

В Алматы по-прежнему остается актуальной тема взаимодействия велосипедистов и пешеходов. Участники дорожного движения не всегда находят взаимопонимание на городских улицах, сообщает Zakon.kz.

Так, в Казнете опубликовано видео, как группа велосипедистов пытается проехать по выделенной для них же полосе, которая занята жителями города.

"Алматинец учит не ходить по велодорожкам. Он прав?" – отмечено в описании к публикации.

Впрочем, однозначного ответа получить от пользователей Сети не получилось.

Прав. Теперь разрешите, пожалуйста, также "учить" самокатчиков, велосипедистов и электромопедистов, которые гоняют по тротуару.

В Германии, если ты идешь и вдруг столкнулся с велосипедистом, то штраф пешеходу, и прогулка по велодорожке – тоже штраф пешеходу.

Велодорожки нужно делать закрытыми, т.е. отделять от тротуаров ограничителями.

Мое мнение, что его нужно привлечь. Профилактикой должна заниматься полиция. А не каждый велосипедист.

Готов подарить ему сигнал, как на поезде.

Когда уже у нас народ начнет ходит по правилам. Достали эти пешеходы по велодорожкам. Мы семьей, когда прогуливаемся, обязательно соблюдаем правила.

Его тоже надо учить, чтобы не катался на автодорогах.

Когда велосипедная дорожка закончится, он же и поедет сам по тротуару.

Не прав! Люди не должны там ходить, но такие методы недопустимы! Они могут привести к трагедии.

трагедии. Вот бы встретить его, когда он по тротуару будет ехать.

Значит, скоро появится новый штраф… пешеходы на велодорожках.

