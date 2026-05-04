Где можно ездить на электросамокатах: эти и другие изменения в ПДД

Министр внутренних дел приказом от 27 апреля 2026 года внес изменения и дополнения в Правила дорожного движения, Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, сообщает Zakon.kz.

Так, с 12 июля 2026 года вводится в действие пункт в следующей редакции:

В случае остановки транспортного средства лица, обладающие правом проверять у водителя транспортного средства документы или использовать транспортное средство, незамедлительно подходят к транспортному средству, разъясняют причины остановки транспортного средства и предъявляют по требованию водителя для ознакомления и установления фамилии и должности служебное удостоверение без его передачи водителю, в случае, если нарушение водителем транспортного средства требований Закона "О дорожном движении" или данных Правил обнаружено или зафиксировано в автоматическом режиме, предъявить водителю соответствующие материалы для ознакомления.

Также говорится, что при осуществлении фиксации нарушений настоящих Правил стационарным сертифицированным техническим средством и прибором, при этом установка знака необязательна.

Указывается, что водителю запрещается:

превышать максимальную скорость, определенную в установленном порядке.

Вводится в действие с 12 июля 2026 года:

Превышение максимальной скорости движения транспортного средства определяется путем обнаружения или фиксации, или вычисления средней скорости движения транспортного средства сертифицированными контрольно-измерительными техническими средствами и приборами, работающими в автоматическом режиме.

превышать максимальную скорость, определенную технической характеристикой транспортного средства;

превышать скорость, указанную на опознавательном знаке "Ограничение скорости", установленном на транспортном средстве (здесь и далее опознавательные знаки указаны в соответствии с Основными положениями);

создавать помехи другим участникам дорожного движения;

резко тормозить, если это не требуется для предотвращения дорожно-транспортного происшествия.

Уточняется, что при приближении транспортных средств с включенными проблесковыми маячками синего или красного цвета и специальным звуковым сигналом пешеходы не переходят проезжую часть дороги, а находящиеся на ней уступают дорогу этим транспортным средствам и освобождают проезжую часть дороги."

Водители транспортных средств с включенным проблесковым маячком оранжевого или желтого цвета могут отступать от требований дорожных знаков (кроме дорожных знаков 2.2, 2.4, 2.5 2.6, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.17.2, 3.20) и разметки, а также пунктов 63, 64, 65, 66, 67 и 118 настоящих Правил при условии обеспечения безопасности дорожного движения и убедившись в отсутствии помех. Кроме того, участники дорожного движения не препятствуют осуществлению ими своих функций.

Также говорится, что на дорогах с полосой для маршрутных транспортных средств, обозначенных знаками 5.9, 5.9.2, 5.9.3, 5.9.4, 5.10.1, 5.10.2, 5.10.3, не осуществляется движение и не производится остановка других транспортных средств на этой полосе, кроме общественного транспорта (за исключением случаев, предусмотренных в пунктах 166 и 168-1 Правил) и иных транспортных средств категории М3.

Проблесковый маячок оранжевого или желтого цвета включается на:

транспортных средствах при выполнении работ по строительству, ремонту или уборки дорог, погрузке для транспортировки поврежденных, неисправных и иных транспортных средств;

транспортных средствах при осуществлении перевозок тяжеловесных, крупногабаритных и опасных грузов;

транспортных средствах, сопровождающих перевозку тяжеловесных, крупногабаритных и опасных грузов;

автобусах, предназначенных для перевозки организованных групп детей;

транспортных средствах мобильных групп оперативного реагирования частных охранных организаций при выезде на несанкционированные проникновения на охраняемые объекты;

транспортных средствах передвижных контрольно-пропускных пунктов органов транспортного контроля при несении службы на дорогах;

специализированных транспортных средствах служб инкассации при выезде на маршрут для инкассации ценностей;

транспортных средствах, сопровождающих организованные группы велосипедистов;

транспортных средствах, осуществляющих деятельность по пресечению правонарушений в области охраны растительного и животного мира;

транспортных средствах мобильных групп органов государственных доходов при остановке, доставке, перевозке (транспортировке) транспортных средств;

транспортных средствах местных исполнительных органов при осуществлении ими деятельности по контролю за использованием коммунальных платных парковочных мест, выявлению и фиксации нарушений остановки и стоянки транспортных средств.

Указывается, что водители электрических самокатов двигаются по велосипедной дорожке, велосипедной полосе движения. При отсутствии велосипедной дорожки, велосипедной полосы движения водители электрических самокатов двигаются по:

правому краю проезжей части дороги, в том числе по полосе для маршрутных транспортных средств, в соответствии с требованиями, установленными частью второй настоящего пункта, в один ряд;

обочине;

тротуару или пешеходной дорожке, со скоростью не более шести километров в час, не создавая опасности для движения пешеходов.

Не допускается движение по правому краю проезжей части дороги, в том числе по полосе для маршрутных транспортных средств, водителей электрических самокатов, не достигших 18-летнего возраста, без водительского удостоверения на право управления транспортным средством любой категории либо временного удостоверения, выданного взамен водительского удостоверения на право управления транспортным средством, за исключением выданных в Республике Казахстан в случае наличия при себе документа, удостоверяющего личность водителя.

В разделе "Дорожные знаки" знаки приоритета" дорожного знака 2.6 изложены в следующей редакции:





В Основных положениях по допуску транспортных средств к эксплуатации вводится в действие с 12 июля 2026 года пункт в следующей редакции:

Транспортное средство в случае совершения дорожно-транспортного происшествия с возникновением неисправностей, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств, проходит повторный обязательный технический осмотр.

В случае совершения дорожно-транспортного происшествия с возникновением неисправностей, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств, уполномоченное на то должностное лицо органов внутренних дел направляет транспортное средство для повторного прохождения обязательного технического осмотра.

Факт прохождения обязательного технического осмотра механическим транспортным средством осуществляется путем запроса сведений в единую цифровую систему обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним.

Приказ вводится в действие с 11 мая 2026 года, за исключением ряда пунктов.