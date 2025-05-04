Ночной наезд на пешехода произошел на переходе в Алматы
Автомобиль Toyota Camry двигался по улице Жунсугурова в северном направлении и прямо на пешеходном переходе сбил мужчину 1974 года рождения. Он переходил дорогу.
Удар был такой силы, что человека отбросило на несколько метров в сторону. Он пробил собой лобовое стекло автомобиля и получил тяжелые травмы.
Фото: Zakon.kz
Пострадавшего экстренно госпитализировали в крайне тяжелом состоянии в Городскую Клиническую Больницу №4.
Фото: Zakon.kz
Перед пешеходным переходом стояло ограничение скорости и предупреждение том, что впереди находится пешеходный переход.
Фото: Zakon.kz
Судя по повреждениям на автомобиле и тому, как далеко отбросило пострадавшего мужчину, водитель Camry двигался, превышая скоростной режим.
Фото: Zakon.kz
На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции, дознаватели и криминалисты.
Фото: Zakon.kz
Ранее сообщалось, что ночная гонка привела к массовому ДТП в Алматы.