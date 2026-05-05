Общество

Штормовое 6 мая в Казахстане: где ждать грозы и сильные дожди

Дождь, дожди, осадки, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2026 18:02 Фото: unsplash
С прохождением циклона и атмосферных фронтов на большей части территории Казахстана в среду, 6 мая 2026 года, сохранится неустойчивый характер погоды, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу синоптиков РГП "Казгидромет", ожидаются дожди с грозами, на западе и северо-западе страны – сильные осадки.

Кроме того, в западных, северо-западных и северных регионах прогнозируются град, шквалистый ветер и туман. Лишь на востоке республики под влиянием отрога антициклона сохранится погода без осадков.

Также по стране ожидается усиление ветра, на юге возможны пыльные бури.

"Ночью на востоке Восточно-Казахстанской области прогнозируются заморозки до -1°C".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также в ряде регионов сохраняется высокая пожарная опасность: в Кызылординской области, на юге Туркестанской, в отдельных районах Жамбылской, Алматинской, области Жетысу, Актюбинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, области Улытау, а также в Восточно-Казахстанской области и области Абай.

На юго-востоке и юге области Жетысу сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее метеорологи представили прогноз погоды на 6, 7 и 8 мая 2026 года для трех крупнейших городов страны. В Астане температура воздуха поднимется до +27°C, тогда как в Алматы и Шымкенте ожидается по-настоящему летняя жара – до +32°C и +35°C соответственно.

Анастасия Московчук
