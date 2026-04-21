Штормовой апрель: в Казахстане прогнозируют грозы, туманы и холодные ночи 22 апреля
На большей части территории Казахстана под влиянием прохождения атмосферных фронтов в среду, 22 апреля 2026 года, ожидаются дожди с грозами. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".
По данным метеорологов, на юго-западе и в горных районах юга возможны сильные дожди.
Исключение составят северо-восток и восток Казахстана – там сохранится погода без осадков.
Кроме того, по республике прогнозируются туманы, местами ожидается усиление ветра.
"Ночью на севере и востоке Западно-Казахстанской области возможны заморозки до -3°C".Пресс-служба ГРП "Казгидромет"
Сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность в ряде регионов.
Высокая пожарная опасность:
- запад Жамбылской области,
- север и восток области Жетысу,
- запад Туркестанской области,
- центр области Абай.
Чрезвычайная пожарная опасность:
- юг области Жетысу,
- крайний запад Туркестанской области.
