Штормовой апрель: в Казахстане прогнозируют грозы, туманы и холодные ночи 22 апреля

На большей части территории Казахстана под влиянием прохождения атмосферных фронтов в среду, 22 апреля 2026 года, ожидаются дожди с грозами. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

По данным метеорологов, на юго-западе и в горных районах юга возможны сильные дожди.

Исключение составят северо-восток и восток Казахстана – там сохранится погода без осадков.

Кроме того, по республике прогнозируются туманы, местами ожидается усиление ветра.

"Ночью на севере и востоке Западно-Казахстанской области возможны заморозки до -3°C". Пресс-служба ГРП "Казгидромет"

Сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность в ряде регионов.

Высокая пожарная опасность:

запад Жамбылской области,

север и восток области Жетысу,

запад Туркестанской области,

центр области Абай.

Чрезвычайная пожарная опасность:

юг области Жетысу,

крайний запад Туркестанской области.

