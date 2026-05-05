Ссора брата и сестры закончилась в суде Кызылординской области

В Кызылординской области суд наказал сельчанина, который в пьяном виде обматерил сестру из-за отказа пополнить ему баланс на телефоне. Несмотря на примирение сторон, суд на три месяца запретил мужчине употреблять алкоголь, передает Zakon.kz.

В ходе судебного заседания было установлено, что мужчина, проявив неуважение к члену семьи, совершил правонарушение по статье 73 ч. 1 КоАП РК (Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений).

Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся, а его сестра подтвердила, что прощает брата. Эти обстоятельства позволили суду официально прекратить производство по административному делу.

"Вместе с тем, учитывая, что гражданин Е. ранее находился в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, а также мнение потерпевшей, суд установил особые требования к его поведению сроком на 3 месяца, предусматривающие запрет на употребление алкогольных напитков и иные ограничения, направленные на предотвращение совершения новых правонарушений", – рассказали в Казалинском районном суде 5 мая 2026 года.

