Общество

Липовые секции для казахстанских детей: суд обязал вернуть миллионы в бюджет

детский спорт в кружках, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2026 20:55 Фото: pixabay
В Жамбылской области суд обязал поставщиков вернуть бюджетные деньги, полученные за детские спортивные секции, которые фактически не проводились. Об этом 5 мая 2026 года рассказали в пресс-службе областного суда, передает Zakon.kz.

Проверка выявила фиктивные посещения и удаление данных в Жамбылской области. Общая сумма взыскания превысила 1,2 млн тенге.

Специализированный межрайонный административный суд Жамбылской области рассмотрел дело о неправомерном получении бюджетных средств, выделенных на детские спортивные секции.

Центр проведения спортивно-массовых мероприятий подал иск к ТОО "Т." и ИП "А.". Эти организации должны были бесплатно проводить занятия для детей, однако, как показали проверки прокуратуры и госаудита, часть услуг фактически не оказывалась.

Выяснилось, что посещаемость секций (каратэ, бокс, таэквондо и борьба) часто указывалась лишь "на бумаге". В электронные табели вносились недостоверные данные, а часть информации позже была удалена. При этом доступ к изменениям имели только сами поставщики, что исключает технические сбои или вмешательство посторонних.

Суд установил: некоторые дети вовсе не посещали занятия, несмотря на то что из бюджета за них уже была произведена оплата. Доводы ответчиков о непричастности к нарушениям подтверждения не нашли.

По решению суда ТОО "Т." обязано вернуть государству более 1 млн тенге, ИП "А." – 205 тыс. тенге, а также оплатить госпошлину.

Решение уже вступило в законную силу.

Это не первый случай такого преступления закона. Ранее более трех тысяч родителей из Астаны и Алматы требуют от руководителей популярной платформы вернуть деньги за приостановленные детские абонементы.

