#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
463.41
546.27
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
463.41
546.27
6.18
Общество

Сотни водителей оштрафовали незаконно в "нефтяной столице" Казахстана

Водитель, водители, машина, машины, автомобиль, автомобили, руль, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2026 11:46 Фото: unsplash
В "нефтяной столице" Казахстана – Атырау – сотрудники прокуратуры защитили права сотни водителей, оштрафованных "по ошибке", сообщает Zakon.kz.

Подробности сегодня, 6 мая 2026 года, раскрыли в прокуратуре Атырауской области:

"Прокуратурой Атырау пресечена практика незаконного привлечения водителей к ответственности за управление автотранспортом без документов. Несмотря на отсутствие в действующем законодательстве обязанности водителей иметь при себе документы на бумажном носителе (удостоверение личности и водительское удостоверение), их незаконно привлекали к административной ответственности по ч. 1 ст. 612 КоАП РК".

Согласно ст. 7 Закона РК "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", электронный документ, соответствующий требованиям настоящего закона и удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.

"По акту надзора отменено 100 незаконных постановлений, тем самым восстановлены нарушенные права граждан".Прокуратура Атырауской области

Ранее заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов рассказал, смогут ли казахстанцы прогревать без штрафа автомобили в зимнее время.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
экстрадиция казахстанки из Грузии
15:39, 06 мая 2026
Из Грузии в казахстанский СИЗО: владельцу массажного салона грозит 7 лет тюрьмы
Водитель грузовика оштрафован за незаконный сброс мусора в Актау
15:29, 06 сентября 2025
Водитель грузовика оштрафован за незаконный сброс мусора в Актау
Тюрьма Порт-о-Пренсе
10:18, 03 марта 2024
Сотни заключенных сбежали из тюрьмы в столице Гаити
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
UFC Freedom 250
02:23, 07 мая 2026
Трамп показал специальный пояс турнира UFC в Белом доме
&quot;Локомотив&quot;
01:43, 07 мая 2026
Определился второй финалист Кубка Гагарина
Григорий Ломакин
01:26, 07 мая 2026
Григорий Ломакин стартовал с победы на парном турнире в Пакистане
Фото: ФК &quot;Каспий&quot;
00:44, 07 мая 2026
"Конфликт закрыт": легионер "Каспия" – о скандальном эпизоде с "Астаной"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: