Сотни водителей оштрафовали незаконно в "нефтяной столице" Казахстана

В "нефтяной столице" Казахстана – Атырау – сотрудники прокуратуры защитили права сотни водителей, оштрафованных "по ошибке", сообщает Zakon.kz.

Подробности сегодня, 6 мая 2026 года, раскрыли в прокуратуре Атырауской области:

"Прокуратурой Атырау пресечена практика незаконного привлечения водителей к ответственности за управление автотранспортом без документов. Несмотря на отсутствие в действующем законодательстве обязанности водителей иметь при себе документы на бумажном носителе (удостоверение личности и водительское удостоверение), их незаконно привлекали к административной ответственности по ч. 1 ст. 612 КоАП РК".

Согласно ст. 7 Закона РК "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", электронный документ, соответствующий требованиям настоящего закона и удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.

"По акту надзора отменено 100 незаконных постановлений, тем самым восстановлены нарушенные права граждан". Прокуратура Атырауской области

Ранее заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов рассказал, смогут ли казахстанцы прогревать без штрафа автомобили в зимнее время.