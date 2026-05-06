Общество

В МВД озвучили предварительные версии взрыва на заводе в Усть-Каменогорске

ЧП, Усть-Каменогорск , фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2026 12:14 Фото: МЧС
Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов 6 мая 2026 года в кулуарах Мажилиса сообщил, что по факту взрыва на заводе в Усть-Каменогорске рассматриваются две основные версии произошедшего, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер озвучил, что сейчас идет расследование и создана следственно-оперативная группа.

"По 156-й статье части четвертой Уголовного кодекса РК мы расследуем. Эта статья предусматривает лишение свободы до 7 лет. Следственно-оперативная группа укомплектована опытными сотрудниками, и сегодня мы назначили более 10 судебных экспертиз. Главная из них – это установление причины, которая послужила взрыву, хлопку", – озвучил Адилов.

По его словам, в качестве основных версий рассматриваются нарушение технологического процесса и человеческий фактор, в том числе нарушение правил охраны труда.

"Но, в любом случае, сейчас работают специалисты уполномоченных государственных органов, Министерства промышленности, акимата области. Решение комиссии и решение судебно-экспертной комиссии комплексной, ну, наверное, нам подскажут и дадут направление для следствия, для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности. Помимо двух погибших, у нас два пострадавших находятся в больнице, один из них – в тяжелом состоянии", – заявил Адилов.

Ранее вице-министр экологии и природных ресурсов Жомарт Алиев рассказал, когда будут известны результаты мониторинга воздуха в Усть-Каменогорске.

Утром 5 мая 2026 года на территории одного из заводов Усть-Каменогорска произошел хлопок пылеулавливающего устройства с последующим горением и частичным обрушением. По состоянию на 10:42 пожар полностью ликвидировали. Позже стало известно о гибели двух человек.

