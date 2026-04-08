Убийство семьи под Астаной: в МВД озвучили подробности расследования

Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах Мажилиса 8 апреля 2026 года прокомментировал жестокое убийство семьи в поселке под Астаной, передает корреспондент Zakon.kz.

Санжар Адилов отметил, что расследование по данному уголовному делу продолжается и в ее рамках назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

"Действительно, привлекается ранее судимое лицо, оно ранее уже признавалось невменяемым по расследованию. Сейчас давайте дождемся результатов психиатрической экспертизы, потому что от ее результатов зависит, либо уголовное дело будет направлено с обвинительным актом в отношении вменяемого, либо мы его направим в суд для применения принудительных мер медицинского характера", – добавил он.

2 марта 2026 года в социальных сетях распространилась информация о том, что в одном из поселков под Астаной мужчина убил мать, отца и младшую сестру.