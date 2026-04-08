Точку поставит правосудие – МВД о нападении на полицейских

Вице-министр внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах Мажилиса 8 апреля 2026 года прокомментировал недавние факты нападения на полицейских в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Санжар Адилов напомнил, что Уголовным кодексом предусмотрена ответственность. "По статье 380 ч.6 у нас в Костанае, как вы знаете, арестовано трое подозреваемых. По Атырау арестованы, также арестованы по Усть-Каменогорску. Хотели бы обратить внимание на то, что полицейские несли службу. Если в Костанае наш сотрудник вне службы сделал замечание и был подвержен нападению, далее подъехали сотрудники полиции и нападавшие были задержаны", – сказал он. По его словам, по данным фактам проводится расследование. "С санкции суда все, кто совершил нападения на полицейских, применил насилие, привлечены к уголовной ответственности. С санкции суда взяты под стражу. Думаю, во всех этих делах точку поставит правосудие", – подчеркнул вице-министр. Ранее Санжар Адилов объяснил причины усиления контроля на дорогах Алматы и прокомментировал жалобы водителей на масштабные рейды.

