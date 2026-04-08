Общество

Точку поставит правосудие – МВД о нападении на полицейских

Фото: Zakon.kz
Вице-министр внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах Мажилиса 8 апреля 2026 года прокомментировал недавние факты нападения на полицейских в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Санжар Адилов напомнил, что Уголовным кодексом предусмотрена ответственность.

"По статье 380 ч.6 у нас в Костанае, как вы знаете, арестовано трое подозреваемых. По Атырау арестованы, также арестованы по Усть-Каменогорску. Хотели бы обратить внимание на то, что полицейские несли службу. Если в Костанае наш сотрудник вне службы сделал замечание и был подвержен нападению, далее подъехали сотрудники полиции и нападавшие были задержаны", – сказал он.

По его словам, по данным фактам проводится расследование.

"С санкции суда все, кто совершил нападения на полицейских, применил насилие, привлечены к уголовной ответственности. С санкции суда взяты под стражу. Думаю, во всех этих делах точку поставит правосудие", – подчеркнул вице-министр.

Ранее Санжар Адилов объяснил причины усиления контроля на дорогах Алматы и прокомментировал жалобы водителей на масштабные рейды.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
