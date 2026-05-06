В МВД рассказали, почему дело об убийстве Нурай в Шымкенте еще не передали в суд

Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов 6 мая 2026 года в кулуарах Мажилиса заявил, что расследование убийства Нурай Серикбай в Шымкенте продолжается, и следствие проверяет дополнительные доводы потерпевшей стороны и возможную причастность других лиц, сообщает Zakon.kz.

Спикер сообщил, что в настоящее время по делу об убийстве Нурай в Шымкенте проводятся активные следственные действия.

"Есть доводы потерпевшей стороны о проверке на причастность к совершению уголовного правонарушения людей, которые находились рядом, когда Нурай была приведена в дом подозреваемого. Есть ряд других моментов, которые мы полностью отрабатываем", – сообщил Санжар Адилов.

Он пояснил, что на стадии следствия необходимо обеспечить полноту расследования и проверить все доводы сторон, после чего дело будет передано в суд.

Ранее Санжар Адилов сообщил, что экспертиза признала подозреваемого вменяемым.

21-летняя студентка Нурай Серикбай скончалась 11 января 2026 года от ножевых ранений, которые нанес ее знакомый. Подозреваемый в убийстве скрылся с места преступления. Но 13 января в полиции заявили о его задержании в 10 км от Шымкента. Позднее родные девушки раскрыли детали жестокого убийства.