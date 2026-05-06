В двух селах Конаева решена проблема с питьевой водой

В селах Кербулак и Сарыбулак Шенгельдинского сельского округа решен один из самых волнующих для населения коммунальных вопросов – значительно улучшено водоснабжение.

После установки дополнительных водонапорных башен давление в системе повысилось, и вода начала стабильно поступать даже в отдаленные дома.

Проблема особенно обострялась в летний период. В жаркое время возрастал расход воды на полив огородов, хозяйственные нужды и бытовые дела, из-за чего напор в центральной сети резко снижался. Жители не раз жаловались, что в отдельные часы вода текла очень слабо, а в некоторых домах и вовсе пропадала.

Сегодня в двух селах насчитывается 437 абонентов. Ранее населенные пункты обеспечивались водой через резервуар объемом 300 кубометров, однако с ростом потребления этих мощностей оказалось недостаточно. Для стабилизации ситуации были установлены дополнительные водонапорные башни объемом 25 кубометров и подключены к общей системе.

Фото: акимат Алматинской области

Как поясняют специалисты, водонапорная башня играет ключевую роль в поддержании постоянного давления. За счет высоты сооружения вода распределяется по трубам естественным напором, что позволяет ей бесперебойно доходить не только до центральных улиц, но и до крайних домов. Иными словами, увеличился не просто запас воды – сама система стала работать устойчивее.

Положительные изменения жители почувствовали практически сразу.

"С момента запуска прошло всего несколько дней, но разница уже заметна. Раньше вода могла идти тонкой струйкой или вовсе исчезать. Сейчас напор стал гораздо лучше. Теперь можно спокойно заниматься огородом и домашними делами", – поделился житель села Сарыбулак Куаныш.

Жительница Фарида Ибраимова отметила хорошее качество воды. По ее словам, питьевая вода чистая и пресная.

"Эта проблема не решалась на протяжении нескольких лет. В этом году мы наконец дождались долгожданных перемен к лучшему", – сказала она.

Как сообщил заместитель акима Шенгельдинского сельского округа Жандос Манеев, это лишь часть масштабной работы по обновлению инженерной инфраструктуры.

"В дальнейшем в рамках Комплексного плана развития города Конаев планируется полная замена водопроводных сетей в селах Кербулак, Сарыбулак, Шенгельды и Акозек. Проектно-сметная документация уже подготовлена, имеется положительное заключение государственной экспертизы", – сказал замакима.

Стоит отметить, что модернизация сельской инфраструктуры в округе ведется поэтапно. В прошлом году в пяти населенных пунктах были построены дороги, а в этом году удалось снять одну из самых острых проблем, напрямую влияющих на качество жизни людей.

Также в этом году планируется провести системы уличного освещения на 88 улицах пяти сел. Проект строительства автоматизированной газораспределительной станции направлен на государственную экспертизу.

"В Шенгельдинском сельском округе ведется строительство пожарного поста. Также не остается без внимания работа по привлечению инвестиций в населенные пункты. Вблизи села Сарыбулак ожидается строительство молочно-товарной фермы. Что касается мер государственной поддержки, в рамках программы "Кең дала" одобрены две заявки, в рамках проекта "Ауыл аманаты" – одна заявка", – сообщил Жандос Манеев.

Кроме того, земли, возвращенные в государственный фонд, выставляются на конкурс и передаются в пользование населению.