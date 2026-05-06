В МВД прокомментировали убийство двоих подростков в драке в Алматы
Фото: Zakon.kz
Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах Мажилиса сообщил, что после массовой драки в Алматы, где погибли двое несовершеннолетних, возбуждено три уголовных дела, передает корреспондент Zakon.kz.
Журналисты попросили прокомментировать ситуацию с гибелью двух молодых людей во время драки в Алматы.
"Возбуждено три уголовных дела, в том числе по статьям "Хулиганство" и "Умышленное убийство". Подозреваемые по решению суда взяты под стражу. Ведется следствие. Доводы потерпевших будут проверены и всем действиям будет дана правовая оценка", – ответил Санжар Адилов.
4 мая 2026 года стало известно, что в Алматы двоих несовершеннолетних парней убили в массовой драке.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript