В МВД прокомментировали убийство двоих подростков в драке в Алматы

Фото: Zakon.kz

Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах Мажилиса сообщил, что после массовой драки в Алматы, где погибли двое несовершеннолетних, возбуждено три уголовных дела, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты попросили прокомментировать ситуацию с гибелью двух молодых людей во время драки в Алматы. "Возбуждено три уголовных дела, в том числе по статьям "Хулиганство" и "Умышленное убийство". Подозреваемые по решению суда взяты под стражу. Ведется следствие. Доводы потерпевших будут проверены и всем действиям будет дана правовая оценка", – ответил Санжар Адилов. 4 мая 2026 года стало известно, что в Алматы двоих несовершеннолетних парней убили в массовой драке.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: